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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफार्म हाउस पर कैसे उगाएं सिवनी का जम्बो सीताफल? 1 किलो तक होता है वजन

फार्म हाउस पर कैसे उगाएं सिवनी का जम्बो सीताफल? 1 किलो तक होता है वजन

Seoni Jumbo Custard Apple: फार्म हाउस की खाली जमीन पर मध्य प्रदेश के सिवनी का जम्बो सीताफल उगाना बेहद मुनाफे का सौदा है. इसके एक ही फल का वजन 1 किलो तक होता है. जिसे लगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Jun 2026 02:20 PM (IST)
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Seoni Jumbo Custard Apple: आज के दौर में खेती-किसानी सिर्फ खेतों में धान-गेहूं या पारंपरिक फसलें उगाने तक ही सीमित नहीं रह गई है. अब बहुत से किसान अपने फार्म हाउस की खाली पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करके बागवानी से भी बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं. अगर आप भी अपने फार्म हाउस की खाली जमीन पर कोई ऐसा फलदार पेड़ लगाने की सोच रहे हैं जिसकी बाजार में भारी मांग हो और जो सबसे अलग दिखे. 

तो मध्य प्रदेश के सिवनी का जम्बो सीताफल सबसे बढ़िया विकल्प है. आम तौर पर मिलने वाले सीताफलों के मुकाबले इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसके एक ही फल का वजन 500 ग्राम से लेकर पूरे 1 किलोग्राम तक बैठता है. अपनी खास खूबियों की वजह से सिवनी के इस सीताफल को अब जीआई टैग भी मिल चुका है. आप इसे अपने फार्म हाउस पर लगाकर आप बहुत ही कम मेहनत में हर साल बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं.

ग्राफ्टेड पौधों का चुनाव

अपने फार्म हाउस पर इस जम्बो सीताफल की बागवानी शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी अच्छी नर्सरी से सिर्फ ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधे ही खरीदें. बीज से तैयार किए गए पौधों में फल आने में बहुत लंबा वक्त लगता है और उनका आकार भी छोटा रह जाता है. 

जबकि कलमी पौधे बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं. इसे लगाने के लिए फार्म हाउस का ऐसा हिस्सा चुनें जहां दिनभर अच्छी और खुली धूप आती हो क्योंकि सीताफल के पेड़ों के बेहतर ग्रोथ के लिए धूप बहुत जरूरी है. 

रोपाई का सही तरीका

पौधों की रोपाई से पहले करीब दो-दो फीट गहरे गड्ढे खोद लें और उनमें अच्छी मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दें. पौधों को लगाते समय आपस में कम से कम 12 से 15 फीट की दूरी जरूर रखें जिससे आगे चलकर जब ये पेड़ बड़े हों तो इन्हें फैलने के लिए पूरी जगह मिल सके.

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कम पानी में बंपर पैदावार 

इस जम्बो सीताफल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ज्यादा पानी या दिन-रात की भारी-भरकम देखभाल की जरूरत नहीं होती है. शुरुआत में पौधों को जमाने के लिए हल्के पानी की जरूरत होती है. लेकिन जब पौधे थोड़े बड़े और मजबूत हो जाते हैं. तो यह कम पानी और सूखी या पथरीली जमीन में भी बहुत आराम से पनप जाते हैं.

देखभाल का आसान तरीका

सिवनी क्षेत्र के आदिवासी परिवार भी इसे पूरी तरह प्राकृतिक और देसी तरीके से उगाते हैं. इसलिए आपको इसमें कोई महंगी रासायनिक खाद डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. साल में दो बार सिर्फ देसी खाद देने और समय पर पौधों की हल्की छंटाई करने से ही पूरा पेड़ फलों से लद जाता है. तीन से चार साल में जब यह बाग तैयार हो जाता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Seoni Custard Apple Farming News
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