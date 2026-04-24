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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर की छत पर उगाएं ताजी लौकी, बाजार जाना भूल जाएंगे आप

घर की छत पर उगाएं ताजी लौकी, बाजार जाना भूल जाएंगे आप

Bottle Gourd Cultivation Tips: अब बाजार की मिलावटी सब्जियों की टेंशन छोड़िए और अपने घर की छत पर ही ताजी लौकी उगाना शुरू कीजिए. बड़े गमले में सही खाद और मिट्टी के साथ आप आसानी से उगा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 Apr 2026 04:47 PM (IST)
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Bottle Gourd Cultivation Tips:  आज के दौर में शुद्ध और केमिकल मुक्त सब्जियां मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में अपने घर की छत पर ही किचन गार्डन तैयार करना एक बेहतरीन आइडिया है. अगर आप भी बाजार की महंगी और दवाओं से लदी सब्जियों से परेशान हैं. तो अपनी छत पर लौकी उगाने की शुरुआत कर सकते हैं. 

लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसे उगाने के लिए आपको बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं है.बल्कि आप इसे गमलों या ग्रो-बैग्स में भी आसानी से उगा सकते हैं. छत पर लहलहाती हरी-भरी बेलें न सिर्फ आपको ताजी और सेहतमंद सब्जी देंगी. बल्कि आपके घर की सुंदरता और हरियाली को भी कई गुना बढ़ा देंगी. जान लीजिए सही तरीका.

ऐसे छत पर उगाएं लौकी

छत पर लौकी उगाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़े साइज के गमले या कम से कम 15 से 20 इंच गहरे ग्रो-बैग की जरूरत होगी. क्योंकि लौकी की जड़ों को फैलने के लिए ठीक-ठाक जगह चाहिए. मिट्टी तैयार करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि वह उपजाऊ और हल्की हो. 

आप साधारण मिट्टी में बराबर मात्रा में गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाकर एक बेहतरीन मिश्रण तैयार कर सकते हैं. मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट मिलाने से नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जो छत की गर्मी में पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. 

यह भी पढ़ें: जमीन कम है तो न हों परेशान, सिर्फ 2-3 बीघा में सब्जी की खेती से किसान कर रहे हैं कमाल

बुवाई का सही तरीका 

लौकी के बीज बोने से पहले उन्हें 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए इससे अंकुरण जल्दी और बेहतर होता है. गमले के बीचों-बीच करीब एक इंच गहरा छेद करके बीज लगाएं और हल्का पानी दें. लौकी एक बेल वाली फसल है, इसलिए जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए. 

तो इसे ऊपर चढ़ाने के लिए रस्सी या बांस का सहारा जरूर दें. छत पर धूप की कमी नहीं होती. जो कि इस पौधे के विकास के लिए बहुत जरूरी है. बस आपको नियमित रूप से मिट्टी की नमी चेक करनी होगी और ध्यान रखना होगा कि गमले में पानी जमा न हो वरना जड़ें गल सकती हैं.

ताजी लौकी की तुड़ाई

जब आपकी लौकी की बेल फूलों से भर जाए. तो समझ लें कि अब फल आने का वक्त करीब है. ऑर्गेनिक तरीके से कीटों को दूर रखने के लिए आप नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं. जिससे पौधा सुरक्षित और सेहतमंद रहता है. करीब दो से तीन महीने के भीतर बेल पर ताजी और कच्ची लौकियां लटकने लगेंगी. 

घर की उगाई गई लौकी का स्वाद बाजार वाली लौकी से कहीं ज्यादा मीठा और लाजवाब होता है क्योंकि यह पूरी तरह कुदरती तरीके से तैयार होती है. एक बार जब आप अपने हाथ की उगाई सब्जी का स्वाद चख लेंगे. तो यकीन मानिए आप बाजार से सब्जी खरीदना हमेशा के लिए भूल जाएंगे.

यह भी पढ़ें: खेती से बनना है मालामाल? खस की फसल देगी आपको साल भर तगड़ा मुनाफा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Apr 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Bottle Gourd Kitchen Gardening Farming News
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