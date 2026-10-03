Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसरकार की इस योजना से शुरू करें बागवानी, 3 साल में मिल सकती है 2.5 लाख तक की मदद

सरकार की इस योजना से शुरू करें बागवानी, 3 साल में मिल सकती है 2.5 लाख तक की मदद

मनरेगा (VB-G RAM G) बागवानी योजना के तहत किसान अपनी निजी जमीन पर फलदार पौधे लगाकर सरकारी मदद पा सकते हैं. योजना में पौधे, खाद और सिंचाई जैसी सुविधाओं के लिए 3 साल तक मजदूरी का प्रावधान है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 03 Oct 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

MGNREGA Horticulture Scheme: खेती से कमाई बढ़ाने के लिए किसान पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने की जगह फलदार पौधों की खेती भी शुरू कर सकते हैं. सरकार की मनरेगा बागवानी योजना इसमें किसानों की मदद करती है. हालांकि आपको बता दें कि, सरकार ने अब इसका नाम बदलकर इसे ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' कर दिया है. योजना के तहत किसान अपनी निजी जमीन पर आम, अमरूद, नींबू समेत दूसरे फलदार पौधे लगा सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि, पौधे लगाने से लेकर उनकी देखभाल तक के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है. योजना के तहत 3 साल में करीब 2 से 2.5 लाख रुपये तक की सहायता मिलने का प्रावधान बताया गया है.

इस योजना में किसान को बाग तैयार करने के लिए दुसरी जरूरी सुविधाओं में सहायता दी जाती है. इसमें मुफ्त पौधे, खाद और पौधों को पशुओं से बचाने के लिए जमीन की घेराबंदी जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके साथ-साथ बाग में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए चापाकल जैसी सिंचाई सुविधा भी दी जाती है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
मुर्गी-बकरी छोड़िए, इस छोटे पक्षी के पालन से होगी लाखों की कमाई
मुर्गी-बकरी छोड़िए, इस छोटे पक्षी के पालन से होगी लाखों की कमाई
एग्रीकल्चर
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
एग्रीकल्चर
खेती के लिए कैसे और किसे मिलता है ड्रोन, इस पर कितनी सब्सिडी?
खेती के लिए कैसे और किसे मिलता है ड्रोन, इस पर कितनी सब्सिडी?
एग्रीकल्चर
पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट, यहां जानें
पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट, यहां जानें

3 साल तक पौधों की देखभाल पर मजदूरी

योजना में पौधों की देखभाल के लिए भी किसान को मजदूरी दी जाती है. योजना के तहत 3 साल तक पौधों की देखभाल के लिए 497 दिनों की मजदूरी का प्रावधान है. मजदूरी की दर 245 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रखी गई है. यानी किसान अपने बाग की निराई, गुड़ाई और दूसरी देखभाल करते हुए मनरेगा के तहत मजदूरी भी पा सकता है. योजना के हिसाब से महीने में करीब 1,860 से 1,900 रुपये तक की रकम सीधे बैंक खाते में आ सकती है. 

150 से 200 पौधों का बनता है एक यूनिट

मनरेगा (VB-G RAM G) बागवानी योजना में पौधों की संख्या के आधार पर यूनिट तय की जाती है. आम तौर पर 150 से 200 फलदार पौधों को एक यूनिट में रखा जाता है. उदाहरण के लिए, अगर किसान लगभग 8 से 8.5 कट्ठा जमीन में 160 से 200 पौधे लगाता है, तो वह एक यूनिट के तहत मिलने वाली सहायता के लिए पात्र हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: 6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना

खाली जमीन से अतिरिक्त कमाई

जिन किसानों की जमीन खाली पड़ी है या जिसका इस्तेमाल कम हो रहा है, उनके लिए फलदार पौधों की बागवानी कमाई का नया जरिया बन सकती है. बागवानी में लंबे समय में ज्यादा कमाई की संभावना हो सकती है. हालांकि इसका फायदा फल की पैदावार, बाजार भाव और बाग की देखभाल पर निर्भर करता है.

योजना की राशि, मजदूरी और पात्रता के नियम राज्य और स्थानीय स्तर पर अलग हो सकते हैं. इसलिए आवेदन से पहले संबंधित विभाग से नियमों की जानकारी लेना जरूरी है. इसके लिए ग्राम पंचायत या पंचायत सचिव से संपर्क कर फॉर्म-6 भर लें. फॉर्म-6 काम की मांग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आवेदन पत्र है.

यह भी पढ़ें: करोड़पति बना देगी यह फसल, अपने फार्म पर कैसे उगाएं हेलिगन अनानास?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Government Schemes Tips For Farmers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
मुर्गी-बकरी छोड़िए, इस छोटे पक्षी के पालन से होगी लाखों की कमाई
मुर्गी-बकरी छोड़िए, इस छोटे पक्षी के पालन से होगी लाखों की कमाई
एग्रीकल्चर
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
एग्रीकल्चर
खेती के लिए कैसे और किसे मिलता है ड्रोन, इस पर कितनी सब्सिडी?
खेती के लिए कैसे और किसे मिलता है ड्रोन, इस पर कितनी सब्सिडी?
एग्रीकल्चर
पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट, यहां जानें
पीएम किसान की 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट, यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत
एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत
पंजाब
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
स्पोर्ट्स
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
विश्व
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
इंडिया
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
बिहार
दिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'
दिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget