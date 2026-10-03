सरकार की इस योजना से शुरू करें बागवानी, 3 साल में मिल सकती है 2.5 लाख तक की मदद

MGNREGA Horticulture Scheme: खेती से कमाई बढ़ाने के लिए किसान पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने की जगह फलदार पौधों की खेती भी शुरू कर सकते हैं. सरकार की मनरेगा बागवानी योजना इसमें किसानों की मदद करती है. हालांकि आपको बता दें कि, सरकार ने अब इसका नाम बदलकर इसे ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' कर दिया है. योजना के तहत किसान अपनी निजी जमीन पर आम, अमरूद, नींबू समेत दूसरे फलदार पौधे लगा सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि, पौधे लगाने से लेकर उनकी देखभाल तक के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है. योजना के तहत 3 साल में करीब 2 से 2.5 लाख रुपये तक की सहायता मिलने का प्रावधान बताया गया है.

इस योजना में किसान को बाग तैयार करने के लिए दुसरी जरूरी सुविधाओं में सहायता दी जाती है. इसमें मुफ्त पौधे, खाद और पौधों को पशुओं से बचाने के लिए जमीन की घेराबंदी जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके साथ-साथ बाग में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए चापाकल जैसी सिंचाई सुविधा भी दी जाती है.

3 साल तक पौधों की देखभाल पर मजदूरी

योजना में पौधों की देखभाल के लिए भी किसान को मजदूरी दी जाती है. योजना के तहत 3 साल तक पौधों की देखभाल के लिए 497 दिनों की मजदूरी का प्रावधान है. मजदूरी की दर 245 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रखी गई है. यानी किसान अपने बाग की निराई, गुड़ाई और दूसरी देखभाल करते हुए मनरेगा के तहत मजदूरी भी पा सकता है. योजना के हिसाब से महीने में करीब 1,860 से 1,900 रुपये तक की रकम सीधे बैंक खाते में आ सकती है.

150 से 200 पौधों का बनता है एक यूनिट

मनरेगा (VB-G RAM G) बागवानी योजना में पौधों की संख्या के आधार पर यूनिट तय की जाती है. आम तौर पर 150 से 200 फलदार पौधों को एक यूनिट में रखा जाता है. उदाहरण के लिए, अगर किसान लगभग 8 से 8.5 कट्ठा जमीन में 160 से 200 पौधे लगाता है, तो वह एक यूनिट के तहत मिलने वाली सहायता के लिए पात्र हो सकता है.

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खाली जमीन से अतिरिक्त कमाई

जिन किसानों की जमीन खाली पड़ी है या जिसका इस्तेमाल कम हो रहा है, उनके लिए फलदार पौधों की बागवानी कमाई का नया जरिया बन सकती है. बागवानी में लंबे समय में ज्यादा कमाई की संभावना हो सकती है. हालांकि इसका फायदा फल की पैदावार, बाजार भाव और बाग की देखभाल पर निर्भर करता है.

योजना की राशि, मजदूरी और पात्रता के नियम राज्य और स्थानीय स्तर पर अलग हो सकते हैं. इसलिए आवेदन से पहले संबंधित विभाग से नियमों की जानकारी लेना जरूरी है. इसके लिए ग्राम पंचायत या पंचायत सचिव से संपर्क कर फॉर्म-6 भर लें. फॉर्म-6 काम की मांग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आवेदन पत्र है.

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