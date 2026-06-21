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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफलदार पौधे लगाने के लिए सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, आज शुरू करें बागवानी और पाएं लाइफटाइम कमाई

फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, आज शुरू करें बागवानी और पाएं लाइफटाइम कमाई

MP Fruti Plantation Scheme: मध्य प्रदेश सरकार का उद्यानिकी विभाग किसानों को फलदार पौधे लगाने के लिए बंपर सब्सिडी दे रहा है. इस योजना की मदद से लाइफटाइम कमाई का एक पक्का जरिया आसानी से बना सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 21 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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MP Fruti Plantation Scheme: पारंपरिक फसलों में लगातार बढ़ते जोखिम और अनिश्चित मुनाफे को देखते हुए आजकल देश के किसान बागवानी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. अगर आप भी अपनी खेती से मोटी कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं. फल पौध रोपण योजना आपके लिए मोटे मुनाफे वाली साबित हो सकती है.

इस बेहतरीन स्कीम के तहत किसानों को अपने खेतों में फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार की तरफ से बंपर सब्सिडी और पूरी आर्थिक मदद दी जा रही है. आम, अमरूद, नींबू, आंवला जैसे सदाबहार फलों के बगीचे लगाकर आप अपनी बंजर या खाली पड़ी जमीन को भी मुनाफे के बड़े बिजनेस में बदल सकते हैं. जान लें कैसे मिलेगा योजना में फायदा. 

योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की शुरुआती लागत को कम करना है जिससे वे बिना किसी आर्थिक तनाव के आधुनिक बागवानी अपना सकें. आपको बता दें मध्य प्रदेश का उद्यानिकी विभाग इस योजना के तहत फलदार पौधों की खरीद, गड्ढे खोदने, खाद-पानी के प्रबंधन और फेंसिंग जैसे जरूरी कामों के लिए भारी सब्सिडी मुहैया कराता है. यह वित्तीय सहायता अलग-अलग फलों की वैरायटी के हिसाब से तय की जाती है. जो कि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. 

इन लोगों को प्राथमिकता

छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ महिला किसानों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता और अतिरिक्त छूट दी जाती है. इसके अलावा, विभाग के एक्सपर्ट्स किसानों को मुफ्त में तकनीकी ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें पौधों को बीमारियों से बचाने और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों का सही इस्तेमाल करना सिखाया जाता है जिससे कम पानी में भी पौधों की ग्रोथ एकदम शानदार हो सके.

यह भी पढ़ें: Farmer Registry: नहीं करवाई है फार्मर रजिस्ट्री तो तुरंत करा लें ये काम, नहीं तो नहीं मिलेगा इन योजनाओं का लाभ

आवेदन करने का आसान तरीका 

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने खेत में फलों का बगीचा तैयार करना चाहते हैं. तो इसकी आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए आप उद्यान विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या जिला उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं. 

यह दस्तावेज जरूरी

आवेदन के समय आपके पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए जैसे कि पहचान के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की कॉपी, और जमीन के मालिकाना हक को साबित करने वाले दस्तावेज जैसे खसरा-खतौनी की नकल. फॉर्म जमा होने के बाद उद्यानिकी अधिकारियों की एक टीम आपके खेत का भौतिक सत्यापन करती है और मंजूरी मिलते ही आपको योजना के तहत रियायती दरों पर उन्नत किस्म के पौधे और सब्सिडी की राशि मिल जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Government Scheme Schemes For Farmers
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