फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, आज शुरू करें बागवानी और पाएं लाइफटाइम कमाई

MP Fruti Plantation Scheme: पारंपरिक फसलों में लगातार बढ़ते जोखिम और अनिश्चित मुनाफे को देखते हुए आजकल देश के किसान बागवानी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. अगर आप भी अपनी खेती से मोटी कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं. फल पौध रोपण योजना आपके लिए मोटे मुनाफे वाली साबित हो सकती है.

इस बेहतरीन स्कीम के तहत किसानों को अपने खेतों में फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार की तरफ से बंपर सब्सिडी और पूरी आर्थिक मदद दी जा रही है. आम, अमरूद, नींबू, आंवला जैसे सदाबहार फलों के बगीचे लगाकर आप अपनी बंजर या खाली पड़ी जमीन को भी मुनाफे के बड़े बिजनेस में बदल सकते हैं. जान लें कैसे मिलेगा योजना में फायदा.

योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की शुरुआती लागत को कम करना है जिससे वे बिना किसी आर्थिक तनाव के आधुनिक बागवानी अपना सकें. आपको बता दें मध्य प्रदेश का उद्यानिकी विभाग इस योजना के तहत फलदार पौधों की खरीद, गड्ढे खोदने, खाद-पानी के प्रबंधन और फेंसिंग जैसे जरूरी कामों के लिए भारी सब्सिडी मुहैया कराता है. यह वित्तीय सहायता अलग-अलग फलों की वैरायटी के हिसाब से तय की जाती है. जो कि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

इन लोगों को प्राथमिकता

छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ महिला किसानों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता और अतिरिक्त छूट दी जाती है. इसके अलावा, विभाग के एक्सपर्ट्स किसानों को मुफ्त में तकनीकी ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें पौधों को बीमारियों से बचाने और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों का सही इस्तेमाल करना सिखाया जाता है जिससे कम पानी में भी पौधों की ग्रोथ एकदम शानदार हो सके.

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आवेदन करने का आसान तरीका

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने खेत में फलों का बगीचा तैयार करना चाहते हैं. तो इसकी आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है. इसके लिए आप उद्यान विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या जिला उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

यह दस्तावेज जरूरी

आवेदन के समय आपके पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए जैसे कि पहचान के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की कॉपी, और जमीन के मालिकाना हक को साबित करने वाले दस्तावेज जैसे खसरा-खतौनी की नकल. फॉर्म जमा होने के बाद उद्यानिकी अधिकारियों की एक टीम आपके खेत का भौतिक सत्यापन करती है और मंजूरी मिलते ही आपको योजना के तहत रियायती दरों पर उन्नत किस्म के पौधे और सब्सिडी की राशि मिल जाती है.

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