क्या खेत में बोरिंग करवाने पर भी मिलती है सब्सिडी, जानें कितनी मदद?

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज सही समय पर सिंचाई का मिलना है. कई बार बारिश न होने या समय पर पानी न मिलने के कारण किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कई शानदार योजनाएं चला रही हैं. इन सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को अपने खेतों में बोरिंग लगवाने के लिए भारी मात्रा में सब्सिडी और आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि सिंचाई के संकट को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

अगर आप भी एक किसान हैं और पानी की कमी के कारण खेती में परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सरकार की इन योजनाओं के जरिए आप बहुत ही कम खर्च में अपने खेत में निजी बोरिंग की सुविधा पा सकते हैं. आइए जानते हैं कि खेत में बोरिंग करवाने पर सरकार की तरफ से कितनी मदद मिलती है और इसके लिए क्या नियम तय किए गए हैं.

मुफ्त बोरिंग और नलकूप पर भारी अनुदान

देश के अलग-अलग राज्यों में बोरिंग करवाने के लिए अलग-अलग नियमों के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को उनके खेतों में उथले नलकूप यानी बोरिंग करवाने के लिए 5,000 से लेकर 11,000 तक की सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा, यदि किसान अपने खेत में पंपसेट और सिंचाई की पाइपलाइन भी स्थापित करना चाहता है, तो उसे 18,000 से लेकर 25,000 तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है.

वहीं, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी निजी नलकूप योजना के तहत बोरिंग और मोटर पंप लगवाने पर कुल लागत का 50 से 80 प्रतिशत तक का बंपर अनुदान दिया जाता है. आम तौर पर एक खेत में पूरी बोरिंग और मोटर फिटिंग करवाने में लगभग 80,000 का खर्च आता है, जिसमें से 35,000 से लेकर 40,000 तक की राशि सरकार सब्सिडी के रूप में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है. कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब परिवारों को 100% तक मुफ्त बोरिंग की सुविधा भी दी जाती है.

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आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

बोरिंग पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों को अब दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है. इच्छुक किसान अपने राज्य के कृषि विभाग या लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जैसे उत्तर प्रदेश में माइनर इरिगेशन पोर्टल या बिहार में OFMAS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

आवेदन करते समय किसान भाई अपने पास आधार कार्ड, खतौनी या एलपीसी, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जरूर रखें. आवेदन मंजूर होने के बाद सरकारी अधिकारी आपके खेत का सर्वे करते हैं, जिसके बाद सब्सिडी की राशि जारी कर दी जाती है.

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