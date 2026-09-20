गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबकरी की मेंगनी कितने रुपये किलो बिकती है, इससे क्या बनता है?

बकरी की मेंगनी कितने रुपये किलो बिकती है, इससे क्या बनता है?

बकरी की मेंगनी केवल पशु अपशिष्ट नहीं है. इसे जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है. जानें मेंगनी से क्या बनता है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 20 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

बकरी पालन को आमतौर पर दूध और मांस के कारोबार से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बकरी से निकलने वाली मेंगनी यानी गोबर भी किसानों के लिए उपयोगी संसाधन है. बकरी की मेंगनी में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल खेतों और बागवानी में जैविक खाद के तौर पर किया जाता है. इसे अच्छी तरह इकठ्ठा करके और सुखाकर इसे स्थानीय स्तर पर बेचकर अच्छी आय कमाई जा सकती है.

कितने रुपये किलो बिकती है बकरी की मेंगनी?

बकरी की मेंगनी की कोई एक तय बाजार कीमत नहीं है. इसका भाव स्थान, मात्रा, नमी, साफ-सफाई, पैकिंग और खरीददार के आधार पर बदलता है. ग्रामीण इलाकों में किसान इसे स्थानीय स्तर पर खाद के रूप में बेचते हैं, जबकि पैक की गई जैविक खाद की कीमत काफी अलग होती है. ऑनलाइन बाजार में सूखी बकरी की खाद अक्सर छोटे पैकेटों में बेची जाती है. इसलिए वहां प्रति किलो कीमत थोक में मिलने वाली कच्ची मेंगनी की कीमत से काफी अधिक दिखाई देती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
एग्रीकल्चर
क्यों मुश्किल है सी बकथॉर्न की खेती, यह कितने रुपये किलो बिकता है?
क्यों मुश्किल है सी बकथॉर्न की खेती, यह कितने रुपये किलो बिकता है?
एग्रीकल्चर
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
एग्रीकल्चर
पशुपालकों को बिना गारंटी 2 लाख का लोन, जानें इस योजना के बारे में
पशुपालकों को बिना गारंटी 2 लाख का लोन, जानें इस योजना के बारे में

बकरी की मेंगनी से क्या बनता है?

इसका सबसे सामान्य इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में होता है. बकरी की सूखी मेंगनी को सीधे खेत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अच्छी तरह सड़ी या कम्पोस्ट की गई खाद पौधों के लिए अधिक उपयोगी और सुरक्षित होती है. इसमें सूखे पत्ते, फसल अवशेष और अन्य जैविक सामग्री मिलाई जाती है. उचित नमी और हवा के साथ कुछ समय तक सड़ाने के बाद तैयार कम्पोस्ट खेत में इस्तेमाल की जाती है.

यह भी पढ़ें: घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान

वर्मी कम्पोस्ट में भी इस्तेमाल

बकरी की मेंगनी का एक और महत्वपूर्ण उपयोग वर्मी कम्पोस्ट बनाने में किया जाता है. इसमें केंचुओं की मदद से जैविक पदार्थों को अधिक उपयोगी खाद में बदला जाता है. हालांकि ताजा मेंगनी को सीधे केंचुओं के बेड में डालना उचित नहीं माना जाता. इसे पहले कुछ समय तक सड़ाकर या प्री-कम्पोस्ट करके इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अत्यधिक गर्मी और अमोनिया जैसी समस्या कम हो सके. तैयार वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल सब्जियों, फलों, फूलों और सजावटी पौधों की खेती में किया जाता है.

बकरी पालकों के लिए कमाई का जरिया

बकरी पालक अगर मेंगनी को खुले में फेंकने के बजाय अलग से इकट्ठा करें, सुखाएं और व्यवस्थित तरीके से रखें तो इससे अतिरिक्त आय का अवसर बनाया जा सकता है. इसे स्थानीय किसानों, नर्सरियों और जैविक खेती करने वालों को बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: कितने रुपये से शुरू हो जाती है झींगा की खेती, इन्हें पालने में कितना मुनाफा?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
एग्रीकल्चर
क्यों मुश्किल है सी बकथॉर्न की खेती, यह कितने रुपये किलो बिकता है?
क्यों मुश्किल है सी बकथॉर्न की खेती, यह कितने रुपये किलो बिकता है?
एग्रीकल्चर
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
एग्रीकल्चर
पशुपालकों को बिना गारंटी 2 लाख का लोन, जानें इस योजना के बारे में
पशुपालकों को बिना गारंटी 2 लाख का लोन, जानें इस योजना के बारे में
Advertisement

वीडियोज

CHINA ROBOT ARMY: हजारों Robots की Army बना चुका है चीन! |ABPLIVE
Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मां का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण', राहुल गांधी के मिमिक्री वीडियो पर बृजभूषण शरण सिंह
'मां का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण', राहुल गांधी के मिमिक्री वीडियो पर बृजभूषण शरण सिंह
भोजपुरी सिनेमा
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
क्रिकेट
टी20 में अभिषेक ने लगाई है 30 बॉल में सेंचुरी, देखें वनडे और टेस्ट में सबसे तेज शतक किसके नाम
टी20 में अभिषेक ने लगाई है 30 बॉल में सेंचुरी, देखें वनडे और टेस्ट में सबसे तेज शतक किसके नाम
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
इंडिया
मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार
मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार
नौकरी
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget