गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकान देखकर बकरा क्यों खरीदते हैं किसान, इससे क्या पता चलता है?

कान देखकर बकरा क्यों खरीदते हैं किसान, इससे क्या पता चलता है?

क्या आप जानते हैं कि पशु बाजार में जाने वाले किसान पहले बकरे के कान क्यों टटोलते हैं? कान देखकर कैसे पता चलती हैं बकरे की सेहत, उसकी नस्ल और उसकी उम्र? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 21 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कान की मोटाई उम्र और बीमारी का संकेत देती है.

जब भी कोई पशुपालक बाजार में बकरा खरीदने जाता है. तो वह कई सारी चीजें चेक करता है. जिससे सही बकरा खरीदा जा सके. कई पशुपालक बकरे चाल-ढाल या सींग देखकर बकरा खरीद लेते हैं. लेकिन बहुत से पहले बकरे के कानों को देखते हैं. नग्रामीण इलाकों और खासकर पशु बाजारों में यह एक ऐसापुराना तरीका है. जिसे पीढ़ियों से आजमाया जा रहा है. आम लोगों को भले ही यह एक सामान्य सी बात लगे. लेकिन एक जानकार किसान के लिए बकरे के कान उसकी पूरी सेहत, नस्ल और उम्र का कच्चा-चिट्ठा खोलकर रख देते हैं.

बकरे के कान सिर्फ उसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम नहीं करते. बल्कि पशु की असली कीमत और उसकी नस्ल के बारे में भी बताते हैं. पुराने और मंझे हुए खरीदार बिना किसी डॉक्टर और डाॅक्यूमेंट के सिर्फ कान छूकर और देखकर ही बता देते हैं कि बकरा अंदर से कितना तंदुरुस्त है और वह आगे चलकर मुनाफा देगा या नहीं. यही वजह है कि बकरा खरीदने का यह अनोखा तरीका आज भी पशु बाजारों में सबसे ऊपर माना जाता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
केले की खेती पर सब्सिडी दे रही सरकार, धान-मक्का से ज्यादा कमाई
केले की खेती पर सब्सिडी दे रही सरकार, धान-मक्का से ज्यादा कमाई
एग्रीकल्चर
कार्बन क्रेडिट क्या है, इससे कमाई कैसे कर सकते हैं किसान?
कार्बन क्रेडिट क्या है, इससे कमाई कैसे कर सकते हैं किसान?
एग्रीकल्चर
पीली पड़ रहीं धान की पत्तियां, कहीं भूरा माहू ने तो नहीं कर दिया अटैक?
पीली पड़ रहीं धान की पत्तियां, कहीं भूरा माहू ने तो नहीं कर दिया अटैक?
एग्रीकल्चर
कितने की मिलती है अंकोले वातुसी गाय, एक दिन में कितना दूध देती है?
कितने की मिलती है अंकोले वातुसी गाय, एक दिन में कितना दूध देती है?

कान से पता चलती है  सेहत और नस्ल

बकरे के कान देखकर सबसे पहले उसकी नस्ल की पहचान की जाती है. जो कि बकरे की कीमत तय करने में सबसे जरूरी चीज होती है. देश में अजमेरी, बरबरी, तोतापरी और जमुनापारी जैसी कई पाॅपुलर नस्लें पाई जाती हैं. जिनकी पहचान उनके कानों के आकार से ही होती है. मसलन अगर किसी बकरे के कान लंबे, चौड़े और नीचे की तरफ लटके हुए हैं. तो उसे शुद्ध जमुनापारी नस्ल माना जाता है. जो साइज और वजन में काफी भारी होती है. 

इसके अलावा कान की बनावट से यह भी साफ पता चल जाता है कि बकरा अंदर से कितना सेहतमंद है. अगर कान की खाल साॅफ्ट, स्मूथ और शाइनी. तो इसका मतलब है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और उसे कोई अंदरूनी बीमारी नहीं है.वहीं अगर उसके कान पर रूखापन है या मक्खियां लग रही हैं. तो समझ लीजिए कि बकरा बीमार हो सकता है.


कान देखकर बकरा क्यों खरीदते हैं किसान, इससे क्या पता चलता है?

उम्र का सही अंदाजा लगाने तरीका 

पशु बाजार में अक्सर धोखाधड़ी से बचने के लिए किसान बकरे के दांत देखने के साथ-साथ उसके कानों का भी सहारा लेते हैं. अनुभवी लोग बताते हैं कि बकरे के कान की मोटाई और उसकी स्किन में कसाव देखकर उसकी असली उम्र का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है. छोटे और जवान बकरों के कान बहुत कोमल, लचीले और फुर्तीले होते हैं, जबकि जैसे-जैसे बकरा बूढ़ा होने लगता है, उसके कान भारी और थोड़े सख्त होने लगते हैं.

इसके साथ ही कान की नसों का उभार और उसकी त्वचा की गर्माहट यह बताती है कि जानवर का मेटाबॉलिज्म कैसा काम कर रहा है. अगर बकरे का कान छूने पर ठंडा या ढीला महसूस हो तो इसका मतलब है कि वह कुपोषण का शिकार है. इस तरह सिर्फ कान छूकर ही किसान यह बता देते हैं कि बकरा अभी अपनी जवानी के पीक पर है या फिर उसकी उम्र ढल चुकी है. जिससे उन्हें सही सौदा करने में मदद मिलती है.


कान देखकर बकरा क्यों खरीदते हैं किसान, इससे क्या पता चलता है?

यह भी पढ़ें: पीली पड़ रहीं धान की पत्तियां, कहीं भूरा माहू ने तो नहीं कर दिया अटैक?

खान-पान और बीमारी के लक्षण पहचाने जाते हैं

बकरे के कानों पर नजर रखने से उसकी बीमारी और खान-पान के बारे में तुरंत पता लगाया जा सकता. स्वस्थ बकरा हमेशा अपने कान हिलाता रहता है और आसपास कुछ होता है तो वह उस पर तुरंत रिएक्ट करता है. जो इस बात का संकेत है कि उसका दिमाग और नर्वस सिस्टम एकदम एक्टिव है. वहीं दूसरी तरफ अगर बकरा अपने कान लटकाकर सुस्त खड़ा है और मक्खियों के बैठने पर भी कान नहीं हिला रहा है.

तो समझ जाइए कि वह किसी गंभीर बीमारी या तेज बुखार की चपेट में है. इसके अलाव  कान के अंदर की त्वचा का रंग पीला पड़ना औक उस पर चकत्ते दिखना खून की कमी यानी एनीमिया का संकेत होता है. यही वजह है कि बाजार में जाने वाले पुराने और समझदार खरीदार बकरे को खरीदने से पहले उसके कान को अंदर से अच्छी तरह देखते हैं. जिससे बाद में पछताना न पड़े.

यह भी पढ़ें: कार्बन क्रेडिट क्या है, इससे कमाई कैसे कर सकते हैं किसान?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Goat Goat Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
केले की खेती पर सब्सिडी दे रही सरकार, धान-मक्का से ज्यादा कमाई
केले की खेती पर सब्सिडी दे रही सरकार, धान-मक्का से ज्यादा कमाई
एग्रीकल्चर
कार्बन क्रेडिट क्या है, इससे कमाई कैसे कर सकते हैं किसान?
कार्बन क्रेडिट क्या है, इससे कमाई कैसे कर सकते हैं किसान?
एग्रीकल्चर
पीली पड़ रहीं धान की पत्तियां, कहीं भूरा माहू ने तो नहीं कर दिया अटैक?
पीली पड़ रहीं धान की पत्तियां, कहीं भूरा माहू ने तो नहीं कर दिया अटैक?
एग्रीकल्चर
कितने की मिलती है अंकोले वातुसी गाय, एक दिन में कितना दूध देती है?
कितने की मिलती है अंकोले वातुसी गाय, एक दिन में कितना दूध देती है?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गिरगिट की तरह रंग बदल रहे अखिलेश', सपा के PDA पर भड़की मायावती
'गिरगिट की तरह रंग बदल रहे अखिलेश', सपा के PDA पर भड़की मायावती
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान क्यों पहुंचे हाईकोर्ट, जानें
नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान क्यों पहुंचे हाईकोर्ट, जानें
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
EXPLAINED: 'महायुद्ध' की ओर अमेरिका-ईरान संघर्ष? रूस-यू्क्रेन वॉर में स्थिति भयानक, दुनिया के सामने 10 बड़े खतरे
EXPLAINED: 'महायुद्ध' की ओर अमेरिका-ईरान संघर्ष? रूस-यू्क्रेन वॉर में स्थिति भयानक, दुनिया के सामने 10 बड़े खतरे
बिहार
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget