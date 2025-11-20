हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआपके बगीचे में बढ़ जाएंगे ढेर सारे फूल , बस इस चीज का करें इस्तेमाल

आपके बगीचे में बढ़ जाएंगे ढेर सारे फूल , बस इस चीज का करें इस्तेमाल

ऐसे में पौधों को पोषण देने के लिए हम अक्सर बाजार से महंगी खाद खरीद लेते हैं. लेकिन जरूरत नहीं है. आपके घर में रोजाना बनने वाली चाय की पत्तियां, जो आप फेंक देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 20 Nov 2025 09:08 AM (IST)
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे किचन गार्डन में लगाए गए टमाटर या अन्य पौधों में शुरू में अच्छे फल आते हैं, लेकिन बाद में फूल तो लगते हैं, पर वे जल्दी सूखकर गिर जाते हैं. ऐसे में पौधों को पोषण देने के लिए हम अक्सर बाजार से महंगी खाद खरीद लेते हैं. लेकिन जरूरत नहीं है. आपके घर में रोजाना बनने वाली चाय की पत्तियां, जो आप फेंक देते हैं, वही पौधों के लिए नेचुरल और प्रभावी खाद का काम कर सकती हैं. 

अक्सर हम रोजाना चाय पीने के बाद बची हुई चाय की पत्तियों को फेंक देते हैं. कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बस कचरा है और इसका कोई यूज नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही चाय की पत्तियां आपके बगीचे और पौधों के लिए वरदान बन सकती हैं. अगर आप इन्हें सही तरीके से यूज करें तो ये आपके पौधों को मजबूत, हरा-भरा और फलों लबालब करने में मदद कर सकती हैं. 

चाय की पत्तियों में क्या है खास?

चाय की पत्तियों में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी और पौधों के लिए फायदेमंद हैं. जैसे टैनिन, ये मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे मिट्टी स्वस्थ रहती है. इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करते हैं और पौधों को दोबारा जीवन शक्ति देने का काम करते हैं. फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम, ये पोषक तत्व पौधों के लिए प्राकृतिक खाद की तरह काम करते हैं और उनकी वृद्धि को बढ़ाते हैं. 

चाय की पत्तियों को कैसे तैयार करें?

1. रोजाना चाय बनाने के बाद बची हुई पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू करें. 

2. जब हफ्ते भर में अच्छी मात्रा में पत्तियां जमा हो जाएं, तो उन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे चाय में मिली चीनी या दूध के  एक्सट्रेट निकल जाएंगे. 

3. इसके बाद पत्तियों को तेज धूप में 3–4 दिन सुखने के लिए रख दें. सूखने के बाद इन्हें बारीक पाउडर में पीस लें. 

पौधों में चाय पत्ती कैसे डालें?

आप इस पाउडर को सीधे मिट्टी में मिला सकते हैं. अगर चाहें तो इसे गोबर की खाद के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं, जिससे पौधे को और ज्यादा पोषण मिलेगा. इसके अलावा सूखे पाउडर को एक बाल्टी पानी में डालकर 2–3 दिन के लिए छोड़ दें. तीन दिन बाद जब पानी का रंग हल्का काला हो जाए और पत्ती पूरी तरह घुल जाए, तो पानी को छान लें.इस पोषक घोल को अपने पौधों में डालें. यह पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है. 

किस पौधे में यूज करें?

यह नेचुरल खाद लगभग सभी पौधों के लिए फायदेमंद है, लेकिन विशेष रूप से ये गुलाब का पौधा, हरी मिर्च, कद्दू, लौकी के बेल जैसे पौधों के लिए अच्छी है. इस तरीके से आप रोजाना फेंकी जाने वाली चाय की पत्तियों का सही यूज कर सकते हैं और अपने बगीचे में हरी-भरी पत्तियां, ताजगी और ढेर सारे फूल देख सकते हैं. 

Published at : 20 Nov 2025 09:08 AM (IST)
