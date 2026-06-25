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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबारिश के मौसम में बीमार पड़ सकती हैं मछलियां, जानिए जुलाई के महीने में कैसे करें तालाब की देखभाल

बारिश के मौसम में बीमार पड़ सकती हैं मछलियां, जानिए जुलाई के महीने में कैसे करें तालाब की देखभाल

Fish Farming Tips: मॉनसून में लगातार बारिश और खराब पानी की वजह से मछलियों में इन्फेक्शन का खतरा रहता है. जुलाई के महीने में इन सावधानियां को अपनाकर आप मछलियों को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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Fish Farming Tips: मॉनसून का सीजन जहां हमें चिलचिलाती गर्मी से राहत देता है. वहीं मछली पालन करने वाले हमारे किसानों के लिए यह समय काफी देख रेख करने रहने वाला होता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि बारिश का पानी तो मछलियों के लिए अच्छा होता है. लेकिन सच यह है कि इसी मौसम में मछलियों के बीमार पड़ने और तालाब में इन्फेक्शन फैलने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है. 

जुलाई के महीने में जब लगातार तेज बारिश होती है. तो बाहर की मिट्टी और गंदा पानी बहकर तालाब में आ जाता है. जिससे पानी का पीएच लेवल और ऑक्सीजन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है. ऐसे में अगर समय रहते सही कदम न उठाए जाएं. तो मछली पालन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है. इसलिए मछली पालकों को जुलाई की शुरुआत से ही खास तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए जिससे नुकसान से बचा जा सके.

पानी की क्वालिटी अच्छी रखें

बारिश के दिनों में तालाब के पानी की लगातार चेक करते रहना सबसे जरूरी काम है. जब आसमान में बादल छाए रहते हैं. तो धूप न मिलने के कारण तालाब में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, जिससे मछलियां पानी की सतह पर आकर छटपटाने लगती हैं. इस समस्या से निपटने के लिए तालाब में एरिएटर का इस्तेमाल करें या फिर बांस के डंडों से पानी को हिलाएं जिससे उसमें ऑक्सीजन घुल सके. 

पीएच लेवल रखें मेंटेन

इसके अलावा बारिश के एसिडिक पानी की वजह से तालाब का पीएच गिर जाता है. इसे कंट्रोल करने के लिए चूने का सही मात्रा में इस्तेमाल करें. चूना न सिर्फ पानी को साफ रखता है, बल्कि हानिकारक बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को पनपने से भी रोकता है.

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फीडिंग का सही तरीका 

बरसात के मौसम में मछलियों का डाइजेशन यानी पाचन तंत्र थोड़ा धीमा हो जाता है. इसलिए उनके खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जब लगातार बारिश हो रही हो या आसमान में घने बादल हों, तो तालाब में चारा डालना पूरी तरह बंद कर दें या उसकी मात्रा आधी कर दें. ऐसा इसलिए क्योंकि कम ऑक्सीजन के कारण मछलियां खाना कम कर देती हैं और बचा हुआ चारा नीचे सड़कर पानी को और जहरीला बना देता है. 

बीमारियों से बचाव के नुस्खे

जुलाई के महीने में जाल डालकर मछलियों की सेहत की जांच करते रहें. अगर किसी मछली के शरीर पर लाल धब्बे या फंगस दिखाई दे. तो तुरंत एक्सपर्ट्स की सलाह से दवा या लाल दवा यानी पोटैशियम परमैंगनेट का छिड़काव करें.

यह भी पढ़ें: किस नस्ल की गधी देता है सबसे ज्यादा दूध? बाजार में मिलता है सोने का भाव

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Monsoon Season Fish Farming Farming News
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