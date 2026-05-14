हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगांवों में बढ़ा ‘सीजनल फार्मिंग’ का ट्रेंड, किसान बदल रहे खेती का तरीका, हो रहा फायदा

गांवों में बढ़ा ‘सीजनल फार्मिंग’ का ट्रेंड, किसान बदल रहे खेती का तरीका, हो रहा फायदा

Farming Tips: गांवों में अब सीजनल फार्मिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि किसान अब बाजार की डिमांड के हिसाब से फसलें चुन रहे हैं. किसान अब मौसम के अनुकूल खेती कर के अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 May 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

Farming Tips: भारतीय गांवों में अब खेती का पारंपरिक ढर्रा पूरी तरह बदल रहा है और किसान भाई अब सीजनल फार्मिंग के नए ट्रेंड को अपनाकर अपनी किस्मत चमका रहे हैं. पहले जहां साल भर सिर्फ गेहूं या धान जैसी फसलों पर निर्भरता रहती थी.  वहीं अब मार्केट की डिमांड को देखते हुए किसान मौसम के हिसाब से अलग-अलग फसलें उगा रहे हैं.

इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि एक एग्री-बिजनेसमैन की तरह सोचने लगे हैं. सीजनल फार्मिंग न केवल जोखिम को कम करती है बल्कि कम समय में खेत से मोटी कमाई करने का मौका भी देती है. जान लीजिए कैसे होगी है सीजनल फार्मिंग.

क्या होती है सीजनल फार्मिंग? 

सीजनल फार्मिंग का मतलब है मौसम के मिजाज को समझकर सही समय पर सही फसल उगाना. यह खेती का वह स्मार्ट तरीका है जिसमें किसान प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बिठाते हैं. जैसे सर्दियों में गेहूं और सरसों तो गर्मियों में मक्का या बाजरा लगाना. आज के दौर में इसका ट्रेंड इसलिए बढ़ रहा है.

क्योंकि यह कम लागत में ज्यादा पैदावार की गारंटी देता है. जब फसल अपने नेचुरल सीजन में उगती है तो उसे कीड़ों और बीमारियों का खतरा कम होता है जिससे कीटनाशकों का भारी खर्च बच जाता है. कुल मिलाकर यह डिमांड और सप्लाई का शानदार गेम है जो किसानों को साल भर कमाई का मौका देता है.

स्मार्ट क्रॉप रोटेशन का कमाल

सीजनल फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान अब मार्केट की नब्ज पहचानने लगे हैं. सर्दियों में विदेशी सब्जियों की डिमांड हो या गर्मियों में रसीले फलों की, किसान उसी हिसाब से अपनी बुवाई की प्लानिंग करते हैं. क्रॉप रोटेशन यानी फसलों को बदल-बदल कर उगाने से जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है और कीड़ों का हमला भी कम होता है. 

आज के दौर में किसान भाई ऑफ-सीजन सब्जियों को ग्रीन हाउस या पॉलीहाउस के जरिए उगा रहे हैं जिससे उन्हें सामान्य सीजन के मुकाबले दो से तीन गुना ज्यादा दाम मिल जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद

कम लागत और ज्यादा मुनाफा

सीजनल खेती की सबसे खास बात यह है कि इसमें लंबी अवधि वाली फसलों के बजाय छोटी अवधि की फसलों पर फोकस किया जाता है. मूंग, उड़द, सब्जियां या औषधीय पौधे कुछ ही महीनों में तैयार हो जाते हैं जिससे किसानों के पास साल भर कैश फ्लो बना रहता है. 

पहले जहां साल में एक या दो बार ही बड़ी रकम हाथ आती थी. अब हर तीन-चार महीने में फसल बेचकर आमदनी हो रही है. इसके साथ ही आधुनिक सिंचाई तकनीकों और कम लागत वाली खाद के इस्तेमाल ने खेती के खर्च को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है जिससे शुद्ध मुनाफा बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें: इस जंगली फल की खेती कर मालामाल हो रहे किसान, ये बातों का ख्याल रख आप भी कर सकते हैं बंपर कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 14 May 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गांवों में बढ़ा ‘सीजनल फार्मिंग’ का ट्रेंड, किसान बदल रहे खेती का तरीका, हो रहा फायदा
गांवों में बढ़ा ‘सीजनल फार्मिंग’ का ट्रेंड, किसान बदल रहे खेती का तरीका, हो रहा फायदा
एग्रीकल्चर
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
एग्रीकल्चर
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
एग्रीकल्चर
खेत से सीधे विदेश पहुंच रहे Indian fruits, export farming में आया नया Boom
खेत से सीधे विदेश पहुंच रहे Indian fruits, export farming में आया नया Boom
Advertisement

वीडियोज

Prateek Yadav Funeral : प्रतीक यादव का पार्थिव शव बैकुंठ धाम के लिए रवाना! | Aparna |Akhilesh
Delhi दुष्कर्म केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा | Breaking | Latest News | TOP News | Rekha Gupta
Breaking News: अचानक हुई Trump-Jinping बैठक, क्या बदलेगा? | Latest News | TOP News | America
UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
महाराष्ट्र
PM मोदी ने की काफिले में कटौती तो उद्धव गुट ने कहा, 'आप ऐसा मत करिए क्योंकि...'
PM मोदी ने की काफिले में कटौती तो उद्धव गुट ने कहा, 'आप ऐसा मत करिए क्योंकि...'
आईपीएल 2026
पंजाब और मुंबई के मैच में 'बारिश' बनेगी विलेन? धर्मशाला से आया फैंस का दिल तोड़ने वाला अपडेट
पंजाब और मुंबई के मैच में 'बारिश' बनेगी विलेन? धर्मशाला से आया अपडेट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 1: शोज कैंसिल के बीच कैसी रहेगी सूर्या-तृषा की 'करुप्पू' की ओपनिंग? कॉलीवुड की साल की टॉप 3 ओपनर में हो पाएगी शामिल?
शोज कैंसिल के बीच कैसी रहेगी सूर्या-तृषा की 'करुप्पू' की ओपनिंग? जानें-यहां
चुनाव 2026
BJP New Team: नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल
नितिन नबीन की एंट्री से बीजेपी में बड़ा सत्ता बदलाव! मिलेनियल टीम के साथ 2027 मिशन की तैयारी
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
ट्रैवल
North East Hill Stations: तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
एग्रीकल्चर
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget