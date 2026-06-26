जुलाई के महीने में करें इन 5 सब्जियों की खेती, 1 एकड़ में होगी 5 लाख तक की छप्परफाड़ कमाई

Farming Tips: जुलाई का महीना आते ही देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह आ जाता है. यह महीना किसानों के लिए खास माना जाता है क्योंकि मानसून की नमी खेतों को तैयार कर देती है. इसी समय अगर सही सब्जियों का चुनाव कर लिया जाए तो कम समय में अच्छा उत्पादन और बेहतर दाम दोनों मिल सकते हैं. इसमें खास बात यह है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो इस मौसम में तेजी से बढ़ती हैं.

तो वहीं बाजार में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. यही वजह है कि कई किसान अब पारंपरिक फसलों से हटकर सब्जी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं. इन सब्जियों की खेती से महज एक एकड़ में भी लाखों का टर्नओवर निकल सकता है. चलिए आपको बताते हैं जुलाई महीने में कौनसी सब्जियां आपको लखपति बना सकती हैंय

फूल गोभी, बंदगोभी और भिंडी से मिलता है मजबूत रिटर्न

मानसून के शुरुआती दौर में फूल गोभी और बंदगोभी की खेती काफी फायदेमंद मानी जाती है. नर्सरी से तैयार पौधे लगाकर लगभग 70 से 100 दिनों में अच्छी फसल मिल सकती है. इस मौसम में नमी और हल्की ठंडक गोभी के लिए सही माहौल बनाती है.

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वहीं भिंडी भी जुलाई में तेजी से बढ़ने वाली फसल है. जो लगातार तुड़ाई देती रहती है. सही सिंचाई और कीट नियंत्रण के साथ भिंडी से लंबी अवधि तक कमाई होती रहती है. कई किसान इन फसलों को छोटे-छोटे अंतराल में लगाकर लगातार सप्लाई बनाए रखते हैं. जिससे बाजार में सही दाम मिल जाते हैं.

टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन से बढ़ेगा मुनाफा

टमाटर और शिमला मिर्च जैसी फसलें जुलाई में सही देखभाल के साथ अच्छा उत्पादन देती हैं. इनकी खेती में पौधों के बीच सही दूरी रखना और समय पर खाद देना काफी अहम होता है. मानसून में फंगस और कीटों का खतरा बढ़ जाता है.

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इसलिए खेत पर लगातार नजर रखना जरूरी हो जाता है. वहीं बैंगन की फसल भी इस मौसम के लिए अच्छी फसल है और लंबे समय तक फल देती रहती है. इन सब्जियों की मांग बाजार में पूरे साल बनी रहती है. इसलिए सही तरीके के साथ किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं.

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