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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरजुलाई के महीने में करें इन 5 सब्जियों की खेती, 1 एकड़ में होगी 5 लाख तक की छप्परफाड़ कमाई

जुलाई के महीने में करें इन 5 सब्जियों की खेती, 1 एकड़ में होगी 5 लाख तक की छप्परफाड़ कमाई

Farming Tips: जुलाई का महीना सब्जी खेती के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस महीने अगर आप फूलगोभी, टमाटर, भिंडी, शिमला मिर्च और बैंगन की खेती करते हैं. तो लाखों की छप्परफाड़ कमाई कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jun 2026 04:19 PM (IST)
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Farming Tips: जुलाई का महीना आते ही देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह आ जाता है. यह महीना किसानों के लिए खास माना जाता है क्योंकि मानसून की नमी खेतों को तैयार कर देती है. इसी समय अगर सही सब्जियों का चुनाव कर लिया जाए तो कम समय में अच्छा उत्पादन और बेहतर दाम दोनों मिल सकते हैं. इसमें खास बात यह है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो इस मौसम में तेजी से बढ़ती हैं.

तो वहीं बाजार में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है. यही वजह है कि कई किसान अब पारंपरिक फसलों से हटकर सब्जी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं. इन सब्जियों की खेती से महज एक एकड़ में भी लाखों का टर्नओवर निकल सकता है. चलिए आपको बताते हैं जुलाई महीने में कौनसी सब्जियां आपको लखपति बना सकती हैंय

फूल गोभी, बंदगोभी और भिंडी से मिलता है मजबूत रिटर्न

मानसून के शुरुआती दौर में फूल गोभी और बंदगोभी की खेती काफी फायदेमंद मानी जाती है. नर्सरी से तैयार पौधे लगाकर लगभग 70 से 100 दिनों में अच्छी फसल मिल सकती है. इस मौसम में नमी और हल्की ठंडक गोभी के लिए सही माहौल बनाती है. 

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वहीं भिंडी भी जुलाई में तेजी से बढ़ने वाली फसल है. जो लगातार तुड़ाई देती रहती है. सही सिंचाई और कीट नियंत्रण के साथ भिंडी से लंबी अवधि तक कमाई होती रहती है. कई किसान इन फसलों को छोटे-छोटे अंतराल में लगाकर लगातार सप्लाई बनाए रखते हैं. जिससे बाजार में सही दाम मिल जाते हैं.

टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन से बढ़ेगा मुनाफा

टमाटर और शिमला मिर्च जैसी फसलें जुलाई में सही देखभाल के साथ अच्छा उत्पादन देती हैं. इनकी खेती में पौधों के बीच सही दूरी रखना और समय पर खाद देना काफी अहम होता है. मानसून में फंगस और कीटों का खतरा बढ़ जाता है. 

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इसलिए खेत पर लगातार नजर रखना जरूरी हो जाता है. वहीं बैंगन की फसल भी इस मौसम के लिए अच्छी फसल है और लंबे समय तक फल देती रहती है. इन सब्जियों की मांग बाजार में पूरे साल बनी रहती है. इसलिए सही तरीके के साथ किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jun 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Farming Tips Farming News
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