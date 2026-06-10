जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई

June Farming Tips: अगर आप इस जून के महीने में पारंपरिक खेती से हटकर कुछ ऐसा उगाने की सोच रहे हैं जिससे कम समय में आपकी जेब नोटों से भर जाए, तो हम आपके लिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का एक बेहद सॉलिड आइडिया लेकर आए हैं. जून का यह महीना कुछ खास और शॉर्ट-टर्म फसलों की बुआई के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.

क्योंकि इस समय मौसम में बदलाव और मानसून की दस्तक पौधों की ग्रोथ के लिए वरदान साबित होती है. हम आपको ऐसी 4 चुनिंदा फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप इस महीने अपने खेतों में लगाते हैं, तो आने वाले महज चार महीनों के भीतर आसानी से 4 लाख रुपये तक का तगड़ा और शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं.

यह फसलें बदल देंगी आपकी किस्मत

इन 4 जादुई और बंपर कमाई कराने वाली फसलों में सबसे पहला नाम आता है मूंगफली और सोयाबीन का जिनकी मांग मार्केट में हमेशा बहुत हाई रहती है. इनके अलावा अगर आप सब्जियों की तरफ जाना चाहते हैं. तो फूलगोभी और उड़द की खेती भी इस सीजन के लिए सबसे सटीक और मुनाफे का सौदा साबित होती है.

महज इतने में तैयार

इन चारों ही फसलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत कम समय यानी लगभग 90 से 110 दिनों के भीतर पूरी तरह पककर तैयार हो जाती हैं. इसके अलावा जून के महीने में इन्हें लगाने से सिंचाई का खर्च भी काफी हद तक बच जाता है क्योंकि इन्हें शुरुआती दौर में मानसून की बारिश का पूरा फायदा मिल जाता है. जिससे पौधों का विकास बहुत तेजी से होता है.

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लागत कम और मुनाफा बंपर

इन फसलों की खेती का गणित किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि इनमें लागत और रिस्क दोनों ही नाममात्र के होते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप आधुनिक वैज्ञानिक तरीके और उन्नत बीजों का इस्तेमाल करके एक एकड़ खेत में भी इन फसलों को लगाते हैं. तो पैदावार उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलती है. मार्केट में इन चारों ही प्रोडक्ट्स के दाम हमेशा स्थिर और काफी ऊंचे रहते हैं.

जानिए कमाई का पूरा गणित

फसल कटते ही आपको हाथों-हाथ बेहतरीन खरीदार मिल जाते हैं. अपनी खाद, बीज और मजदूरी की पूरी लागत निकालने के बाद भी आप आराम से प्रति एकड़ लाखों रुपये का शुद्ध मुनाफा अपनी जेब में डाल सकते हैं. तो देर किस बात की इस जून अपने खेत में इन फसलों को लगाएं और चार महीने में मालामाल हो जाएं.

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