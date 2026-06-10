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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरजून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई

जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई

June Farming Tips: जून में इन 4 खास फसलों को लगाकर आप सिर्फ 4 महीने में 4 लाख का बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का यह सॉलिड आइडिया कम लागत में आपकी किस्मत बदल देगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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June Farming Tips: अगर आप इस जून के महीने में पारंपरिक खेती से हटकर कुछ ऐसा उगाने की सोच रहे हैं जिससे कम समय में आपकी जेब नोटों से भर जाए, तो हम आपके लिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का एक बेहद सॉलिड आइडिया लेकर आए हैं. जून का यह महीना कुछ खास और शॉर्ट-टर्म फसलों की बुआई के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.

क्योंकि इस समय मौसम में बदलाव और मानसून की दस्तक पौधों की ग्रोथ के लिए वरदान साबित होती है. हम आपको ऐसी 4 चुनिंदा फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप इस महीने अपने खेतों में लगाते हैं, तो आने वाले महज चार महीनों के भीतर आसानी से 4 लाख रुपये तक का तगड़ा और शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं.

यह फसलें बदल देंगी आपकी किस्मत

इन 4 जादुई और बंपर कमाई कराने वाली फसलों में सबसे पहला नाम आता है मूंगफली और सोयाबीन का जिनकी मांग मार्केट में हमेशा बहुत हाई रहती है. इनके अलावा अगर आप सब्जियों की तरफ जाना चाहते हैं. तो फूलगोभी और उड़द की खेती भी इस सीजन के लिए सबसे सटीक और मुनाफे का सौदा साबित होती है.

महज इतने में तैयार

इन चारों ही फसलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत कम समय यानी लगभग 90 से 110 दिनों के भीतर पूरी तरह पककर तैयार हो जाती हैं. इसके अलावा जून के महीने में इन्हें लगाने से सिंचाई का खर्च भी काफी हद तक बच जाता है क्योंकि इन्हें शुरुआती दौर में मानसून की बारिश का पूरा फायदा मिल जाता है. जिससे पौधों का विकास बहुत तेजी से होता है.

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लागत कम और मुनाफा बंपर

इन फसलों की खेती का गणित किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि इनमें लागत और रिस्क दोनों ही नाममात्र के होते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप आधुनिक वैज्ञानिक तरीके और उन्नत बीजों का इस्तेमाल करके एक एकड़ खेत में भी इन फसलों को लगाते हैं. तो पैदावार उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलती है. मार्केट में इन चारों ही प्रोडक्ट्स के दाम हमेशा स्थिर और काफी ऊंचे रहते हैं. 

जानिए कमाई का पूरा गणित

फसल कटते ही आपको हाथों-हाथ बेहतरीन खरीदार मिल जाते हैं. अपनी खाद, बीज और मजदूरी की पूरी लागत निकालने के बाद भी आप आराम से प्रति एकड़ लाखों रुपये का शुद्ध मुनाफा अपनी जेब में डाल सकते हैं. तो देर किस बात की इस जून अपने खेत में इन फसलों को लगाएं और चार महीने में मालामाल हो जाएं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Jun 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farming Tips Farming News
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