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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर1 रुपये का इन्वेस्टमेंट और लाखों का रिटर्न, मानसून के मौसम में किसानों के लिए कमाई का बेस्ट मौका

1 रुपये का इन्वेस्टमेंट और लाखों का रिटर्न, मानसून के मौसम में किसानों के लिए कमाई का बेस्ट मौका

One Rupee Farming Tips: कम लागत में बंपर मुनाफा कमाने के लिए मानसून का यह सीजन सबसे बेस्ट है. मात्र एक रुपये के पौधे से स्मार्ट फार्मिंग की शुरुआत करके किसान अपनी फसलों से लाखों रुपये कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Jun 2026 02:22 PM (IST)
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One Rupee Farming Tips: खेती-किसानी में कम लागत लगाकर बड़ा मुनाफा कमाना हर किसान का सपना होता है और मानसून का यह सुहाना मौसम आपके इसी सपने को सच करने का सबसे बड़ा मौका लेकर आया है. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के किसान इन दिनों एक ऐसे अनोखे पौधे की खेती से अपनी किस्मत चमका रहे हैं. जिसकी शुरुआती लागत मात्र एक रुपया है. 

जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना सिर्फ एक रुपये की कीमत वाला यह छोटा सा पौधा आने वाले दिनों में किसानों को लाख रुपये का छप्परफाड़ रिटर्न देने की पूरी गारंटी रखता है. मानसून के इस सीजन में इस खेती से बहुत ही कम समय बंपर कमाई होना एकदम तय है. 

मात्र एक रुपये के पौधे से चमकेगी किस्मत

हम जिस मुनाफे वाले पौधे की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि सेहत और स्वाद से भरपूर अगेती हरी मिर्च की पौध है. इस मौसम में मिर्च की नर्सरी तैयार करके या सीधे सरकारी संस्थानों से मात्र एक रुपये प्रति पौधे की दर से इसकी पौध आसानी से खरीदी जा सकती है. एक एकड़ खेत में इस मिर्च की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई करने का कुल खर्च बेहद कम आता है.

मिलते हैं मुंह मांगे दाम

लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है तो बाजार में इसके दाम आसमान छू रहे होते हैं. मानसून की शुरुआती बूंदें इन पौधों के विकास के लिए टॉनिक का काम करती हैं. जिससे फसल बहुत तेजी से तैयार होती है. इस समय लगाई गई अगेती मिर्च बाजार में तब पहुंचती है जब सप्लाई कम और डिमांड सबसे हाई होती है जिससे किसानों को इसकी मनमाफिक कीमतें मिलती हैं.

यह भी पढ़ें: पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, कैसे शुरू कर सकते हैं बिजनेस?

एक एकड़ में  कई क्विंटल उपज

इस खेती का पूरा गणित समझें तो यह कम रिस्क में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एक बेहतरीन एग्री-बिजनेस मॉडल है. एक एकड़ खेत में लगभग दस से बारह हजार मिर्च के पौधों की जरूरत होती है. जिसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ हजार रुपये का ही होता है. सही देखरेख और समय पर सिंचाई के साथ अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके एक एकड़ से कई क्विंटल हरी मिर्च की बंपर पैदावार आराम से ली जा सकती है.

मानसून में जेब भर जाएगी

मंडियों में अगेती मिर्च के थोक भाव बेहतरीन मिलने के कारण किसान भाई अपनी पूरी लागत निकालकर लाखों रुपये का शुद्ध मुनाफा सीधे अपनी जेब में डाल सकते हैं. अगर आप भी इस मानसून सीजन को अपनी आर्थिक स्थिति बदलने का जरिया बनाना चाहते हैं. तो बिना देर किए इस एक रुपये वाले पौधे को अपने खेतों में लगाएं और आधुनिक तरीके से मोटी कमाई की शुरुआत करें.

यह भी पढ़ें: गन्ना, सब्जी या मूंगफली...खेत में लगी है फसल तो अलर्ट हो जाएं किसान, बदलने वाला है मौसम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Jun 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Monsoon Farming
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