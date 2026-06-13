One Rupee Farming Tips: खेती-किसानी में कम लागत लगाकर बड़ा मुनाफा कमाना हर किसान का सपना होता है और मानसून का यह सुहाना मौसम आपके इसी सपने को सच करने का सबसे बड़ा मौका लेकर आया है. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के किसान इन दिनों एक ऐसे अनोखे पौधे की खेती से अपनी किस्मत चमका रहे हैं. जिसकी शुरुआती लागत मात्र एक रुपया है.

जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना सिर्फ एक रुपये की कीमत वाला यह छोटा सा पौधा आने वाले दिनों में किसानों को लाख रुपये का छप्परफाड़ रिटर्न देने की पूरी गारंटी रखता है. मानसून के इस सीजन में इस खेती से बहुत ही कम समय बंपर कमाई होना एकदम तय है.

मात्र एक रुपये के पौधे से चमकेगी किस्मत

हम जिस मुनाफे वाले पौधे की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि सेहत और स्वाद से भरपूर अगेती हरी मिर्च की पौध है. इस मौसम में मिर्च की नर्सरी तैयार करके या सीधे सरकारी संस्थानों से मात्र एक रुपये प्रति पौधे की दर से इसकी पौध आसानी से खरीदी जा सकती है. एक एकड़ खेत में इस मिर्च की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई करने का कुल खर्च बेहद कम आता है.

मिलते हैं मुंह मांगे दाम

लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है तो बाजार में इसके दाम आसमान छू रहे होते हैं. मानसून की शुरुआती बूंदें इन पौधों के विकास के लिए टॉनिक का काम करती हैं. जिससे फसल बहुत तेजी से तैयार होती है. इस समय लगाई गई अगेती मिर्च बाजार में तब पहुंचती है जब सप्लाई कम और डिमांड सबसे हाई होती है जिससे किसानों को इसकी मनमाफिक कीमतें मिलती हैं.

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एक एकड़ में कई क्विंटल उपज

इस खेती का पूरा गणित समझें तो यह कम रिस्क में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एक बेहतरीन एग्री-बिजनेस मॉडल है. एक एकड़ खेत में लगभग दस से बारह हजार मिर्च के पौधों की जरूरत होती है. जिसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ हजार रुपये का ही होता है. सही देखरेख और समय पर सिंचाई के साथ अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके एक एकड़ से कई क्विंटल हरी मिर्च की बंपर पैदावार आराम से ली जा सकती है.

मानसून में जेब भर जाएगी

मंडियों में अगेती मिर्च के थोक भाव बेहतरीन मिलने के कारण किसान भाई अपनी पूरी लागत निकालकर लाखों रुपये का शुद्ध मुनाफा सीधे अपनी जेब में डाल सकते हैं. अगर आप भी इस मानसून सीजन को अपनी आर्थिक स्थिति बदलने का जरिया बनाना चाहते हैं. तो बिना देर किए इस एक रुपये वाले पौधे को अपने खेतों में लगाएं और आधुनिक तरीके से मोटी कमाई की शुरुआत करें.

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