गांव में रहने वाले किसान हर महीने बचा सकते हैं 500 रुपये, 40 साल में हो जाएंगे 52 लाख

SIP For Farmers: गांव में रहने वाले हमारे किसान भाई दिन-रात मेहनत करके फसल तो उगाते हैं, लेकिन जब बात फ्यूचर प्लानिंग और सेविंग्स की आती है, तो वे अक्सर पीछे रह जाते हैं. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ा फंड बनाने के लिए हर महीने हजारों रुपए की बचत जरूरी है. लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है. अगर आप किसानी से होने वाली अपनी कमाई में से हर महीने महज 500 रुपए जैसी छोटी सी रकम भी सही जगह बचाना शुरू कर दें.

तो अगले 40 सालों में आपके पास पूरे 52 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है. इस जादुई फॉर्मूले का नाम है एसआईपी यानी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. यह एक ऐसा जरिया है जो छोटे से छोटे अमाउंट को भी समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम में बदल देता है. चलिए आपको हैं कि कैसे गांव के किसान भाई इस आसान और सेफ तरीके से अपने भविष्य को पूरी तरह सिक्योर कर सकते हैं.

ऐसे मिलता है SIP में फायदा

एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स तारीख को एक छोटी रकम म्यूचुअल फंड में डालते हैं. शहर के लोग तो इसका खूब फायदा उठाते हैं लेकिन अब गांव के किसानों के लिए भी यह बेहद जरूरी हो चुका है. इसमें सबसे बड़ा कमाल कम्पाउंडिंग यानी ब्याज पर मिलने वाले ब्याज का होता है. जब आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए जमा करते हैं.

तो उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आपके अगले महीने के पैसों में जुड़कर बढ़ने लगता है. अगर आपको सालाना औसतन 12 से 15 परसेंट तक का रिटर्न मिल जाता है, तो लंबे समय में आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है. इसके लिए आपको बस अनुशासन के साथ अपनी मंथली सेविंग को जारी रखना होता है.

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हर महीने जमा करें 500 रुपये

किसान भाइयों के लिए एसआईपी शुरू करना आज के समय में बेहद आसान हो गया है. फसल बेचने के बाद जब भी आपके हाथ में पैसा आए तो उसमें से हर महीने 500 रुपए अलग निकालने की आदत बना लें. आप अपने स्मार्टफोन पर किसी भी भरोसेमंद ऑफिशियल ऐप के जरिए या अपने नजदीकी बैंक में जाकर सीधे अपने बैंक अकाउंट से ऑटो-डेबिट का ऑप्शन चुन सकते हैं.

जिससे हर महीने तय तारीख को यह पैसा अपने आप जमा हो जाएगा. अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मार्केट की उठापटक की टेंशन नहीं लेनी होती. आज की यह छोटी सी आदत आपकी अगली पीढ़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई, शादी या आपके बुढ़ापे के लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत सहारा बन जाएगी.

40 साल में हो जाएंगे 52 लाख

जब आप हर महीने 500 रुपये की एसआईपी 40 साल के लिए चलाते हैं. तो आपकी जेब से कुल जमा रकम सिर्फ 2,40,000 रुपये होती है. म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए औसतन 15 परसेंट तक का सालाना रिटर्न आराम से मिल जाता है. कम्पाउंडिंग की ताकत से आपके इस छोटे से निवेश पर करीब 50 लाख रुपये का तो सिर्फ ब्याज बन जाता है. और 40 साल पूरे होने पर आपकी कुल वैल्यू 52 लाख रुपये से भी ज्यादा हो जाती है.

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