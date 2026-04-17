5 लाख में ये काम शुरू कर सकते हैं किसान, 60% सब्सिडी देती है मोदी सरकार

PM Matsya Sampada Yojana: केन्द्र सरकार की पीएम मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) आज के समय में उन किसानों और युवाओं के लिए एक बढ़िया मौका साबित हो रही है. जो कम निवेश में शानदार मुनाफा कमाना चाहते हैं. अगर आप भी पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं. तो मछली पालन यानी फिश फार्मिंग का बिजनेस आपके लिए सबसे सटीक विकल्प हो सकता है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको अपनी जेब से सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता.

बल्कि सरकार आपकी आर्थिक ढाल बनकर खड़ी रहती है. करीब 5 लाख रुपये के शुरुआती निवेश के साथ आप इस काम को बड़े स्तर पर शुरू कर सकते हैं. जिसमें 60 परसेंट तक की भारी सब्सिडी का प्रावधान है. इसका मतलब है कि आपको बहुत कम पूंजी लगानी है और बाकी का इंतजाम सरकार करेगी. यह कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है. बल्कि छोटे किसानों को आत्मनिर्भर उद्यमी बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है.

मछली पालन के लिए सरकार की 60% सब्सिडी

इस योजना के तहत हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है. अगर आप महिला किसान हैं या फिर एससी-एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं. तो आपको कुल प्रोजेक्ट लागत पर पूरे 60 परसेंट की सब्सिडी मिलती है. वहीं दूसरे वर्गों के लिए यह मदद 40 परसेंट तक तय की गई है.

उदाहरण के तौर पर अगर आप 5 लाख रुपये की लागत से बायोफ्लॉक टैंक या छोटे तालाब में मछली पालन शुरू करते हैं, तो 60 परसेंट सब्सिडी के हिसाब से आपको 3 लाख रुपये सीधे तौर पर वापस मिल सकते हैं. यह पैसा आपके बिजनेस की रिस्क को कम कर देता है और आपको मुनाफे की ओर जल्दी ले जाता है.

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कैसे करें शुरुआत?

मछली पालन शुरू करने के लिए अब आपको बड़े-बड़े बांधों या बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है. पीएम मत्स्य संपदा योजना के जरिए आप अपनी जमीन पर छोटे तालाब बनवा सकते हैं या फिर कम जगह में 'बायोफ्लॉक' जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले जिले के मत्स्य विभाग में पंजीकरण कराना होता है.

इसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि आप मछली के बीज, दाना और पानी के मैनेजमेंट को अच्छे से समझ सकें. सरकार आपको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग में भी मदद करती है, जिससे आपको अपनी उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ता और माल सीधे मार्केट तक पहुंचता है.

ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको पीएम मत्स्य संपदा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

वहां मौजूद 'Apply Online' के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.

फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का ब्यौरा और आप किस तरह का फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उसकी डिटेल दें.

आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और जमीन के कागजात अपलोड करें.

ऑनलाइन आवेदन के अलावा आप अपने जिले के मत्स्य पालन विभाग (Fisheries Department) के ऑफिस जाकर भी फिजिकल फॉर्म जमा कर सकते हैं.

आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में किस्तों के रूप में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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