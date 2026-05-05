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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगांव में है जमीन तो बनवा सकते हैं फार्म स्टे, किसानों के लिए कमाई का नया जरिया

गांव में है जमीन तो बनवा सकते हैं फार्म स्टे, किसानों के लिए कमाई का नया जरिया

Farm Stay In Village:अगर आपके पास गांव में जमीन है. तो फार्म स्टे कमाई का जरिया बन सकता है. शहर के लोग अब सुकून के लिए गांव का रुख कर रहे हैं. आप अपनी जमीन पर छोटे कमरे बनाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 May 2026 11:46 AM (IST)
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Farm Stay In Village: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हर कोई सुकून की तलाश में है. शहरों के शोर और प्रदूषण से तंग आकर लोग अब वापस मिट्टी की खुशबू की ओर मुड़ रहे हैं. अगर आपके पास गांव में थोड़ी भी जमीन है तो आप उसे सिर्फ फसल उगाने तक सीमित न रखें. 

फार्म स्टे यानी खेत में ठहरने का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए कमाई का एक जबरदस्त जरिया बनकर उभरा है. इसमें आपको अपनी जमीन बेचनी नहीं है. बल्कि उसकी खूबसूरती और शुद्धता को दुनिया को दिखाना है. यह एग्रो-टूरिज्म का वो दौर है जहां शहर का आदमी ताजी हवा और असली खाने के लिए अच्छे पैसे खर्च करने को तैयार है.

फार्म स्टे का स्टार्टअप 

फार्म स्टे शुरू करने का मतलब कोई आलीशान फाइव-स्टार होटल बनाना बिल्कुल नहीं है. लोग आपके पास वही देसी अहसास लेने आते हैं जो उन्हें शहरों में नहीं मिलता. आप अपनी जमीन के एक हिस्से में मिट्टी या लकड़ी के कुछ छोटे कमरे तैयार करवा सकते हैं. 

बस ध्यान ये रखना है कि वहां बेसिक सुविधाएं जैसे साफ-सुथरा टॉयलेट और आरामदायक बिस्तर मौजूद हों. अपनी पुरानी खटिया, नीम की छांव और कुएं के पास बैठने का इंतजाम करें. लोग यहां कंक्रीट के जंगल से बचने आते हैं. इसलिए जितना हो सके माहौल को नेचुरल और ट्रेडिशनल रखें. 

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गांव का शांत वातावरण और देसी स्वाद

फार्म स्टे में लोग सिर्फ सोने नहीं बल्कि गांव की लाइफस्टाइल जीने आते हैं. उन्हें दिखाएं कि खेती कैसे होती है. ताजी सब्जियां तोड़ना सिखाएं या उन्हें ट्रैक्टर की सवारी कराएं. खाने में वही परोसें जो आपके खेत में उग रहा है. मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटियां, सरसों का साग और ताजी छाछ. 

गांव के फार्म स्टे जैसा मजा उन्हें शहर के महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा. आप शाम को बोनफायर या लोकल म्यूजिक का प्रोग्राम भी रख सकते हैं. जब कोई गेस्ट आपके यहां से एक यादगार अनुभव लेकर जाएगा. तो वह खुद आपके ब्रांड का एंबेसडर बन जाएगा और दूसरों को भी बताएगा.

मार्केटिंग और ब्रांडिंग का तरीका

अब सवाल आता है कि कस्टमर आप तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए आपको किसी ट्रेवल एजेंट की जरूरत नहीं है. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने फार्म स्टे के अच्छे फोटोज और वीडियो शेयर करें. विलेज लाइफ और नेचर स्टे जैसे टैग्स का इस्तेमाल करके आप सीधे टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं. 

एयरबीएनबी (Airbnb) जैसी साइट्स पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे विदेशी सैलानी भी आप तक पहुंच सकें. अपनी सर्विस की ब्रांडिंग करें और उसे एक प्यारा सा नाम दें. एक बार जब लोग आपकी लोकेशन को रेटिंग देना शुरू करेंगे. तो आपका बिजनेस खुद-ब-खुद रफ्तार पकड़ लेगा. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 May 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farmers News Farming Business
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