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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में है नीलगाय का आतंक, ये काम करें किसान

खेत में है नीलगाय का आतंक, ये काम करें किसान

Safety From Nilgai: खेतों में नीलगाय से फसल को बचाना अब किसानों के लिए बड़ी चुनौती नहीं रहेगी. कुछ देसी जुगाड़ और मेड़ों पर इन फसलों लगाकर नीलगाय को खेत से दूर रखा जा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 23 Apr 2026 04:57 PM (IST)
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Safety From Nilgai: खेतों में नीलगाय और आवारा पशुओं का आतंक किसानों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन चुका है. महीनों की कड़ी मेहनत और भारी लागत से तैयार फसल को ये जानवर चंद घंटों में चरकर बर्बाद कर देते हैं. फेंसिंग और कटीले तारों का खर्च इतना ज्यादा होता है कि हर किसान के लिए इसे लगवाना मुमकिन नहीं होता.

ऐसे में अब किसान कुछ ऐसे देसी जुगाड़ अपना रहे हैं, जो बिना किसी बड़े खर्च के फसलों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं. इस नई तकनीक में आपको जानवरों को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है. जान लीजिए कैसे बस एक काम से आप नीलगाय को अपने खेत से दूर रख सकते हैं.

खेत की मेड़ों पर लगाएं कटीली फसलें

नीलगाय को खेत के अंदर घुसने से रोकने का सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि आप अपने मुख्य खेत की मेड़ों यानी किनारों पर ऐसी फसलें लगाएं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आतीं. करौंदा, कैथा या नींबू जैसे कटीले पौधों की बाड़ एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है. इसके अलावा, मेड़ों पर मेंथा, लेमन ग्रास या खस जैसी खुशबूदार फसलें उगाने से इनकी तेज गंध जानवरों को खेत से दूर रखती है.

चूंकि नीलगाय को इन फसलों का स्वाद और गंध पसंद नहीं होती. इसलिए वे आपके खेत की ओर रुख ही नहीं करते. यह तरीका न केवल आपकी फसल बचाता है. बल्कि किनारों पर लगी इन फसलों से आपको अलग से मुनाफा भी मिल जाता है.

यह भी पढ़ें: इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई

देसी तरीके से छिड़काव 

जानवरों को दूर रखने के लिए कुछ ऐसे घोल तैयार किए जा सकते हैं जिनकी गंध से वे खेत के पास फटकना भी पसंद नहीं करते. नीम का तेल, गोबर और गौमूत्र का मिक्स्चर बनाकर मेड़ों पर छिड़कना एक बहुत ही कारगर और सस्ता तरीका है. इसकी तेज गंध नीलगाय की नाक के लिए काफी बुरी होती है.

इसके अलावा खेत के चारों ओर खंभों पर पुराने मोजे या कपड़े बांधकर उनमें फिनाइल या मिट्टी का तेल डालने से भी जानवर दूर रहते हैं. यह देसी जुगाड़ बिना किसी बड़े तामझाम के काम करता है और आपकी मेहनत से उगाई गई फसल को पूरी तरह सुरक्षित रखने में मददगार साबित होता है.

बचाव के दूसरे तरीके

अगर आप तारों की फेंसिंग पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते. तो पुराने साड़ियों या चमकदार रंग की प्लास्टिक की पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हवा चलने पर जब ये पट्टियां हिलती हैं और आवाज करती हैं. तो जानवरों को खेत में किसी के होने का अहसास होता है और वे डरकर भाग जाते हैं. तो रात में बजने वाले हल्के अलार्म भी नीलगाय के आतंक को कम करने में काफी प्रभावी होते हैं. 

यह भी पढ़ें: 10000 रुपये में कौन-कौन सी खेती कर सकते हैं किसान, जान लें काम की बात

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 Apr 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Nilgai Farming Tips
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