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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरदेश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?

देश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?

El Nino Farm Safety Tips: अल नीनो के खतरे को देखते हुए सरकार ने देश के 197 जिलों के लिए स्पेशल कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है. किसान भाई इन तरीकों से अपने खेतों को सुरक्षित रख सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 11 Jun 2026 12:06 PM (IST)
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El Nino Farm Safety Tips: इस साल देश के किसानों के लिए मानसून की राह थोड़ी पथरीली होने वाली है क्योंकि अल नीनो का साया हमारे खेतों पर मंडराने लगा है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक सरकार इस खतरे को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और देश के 197 जिलों को सबसे संवेदनशील यानी हाई-रिस्क जोन के रूप में चुना गया है. 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम यानी लगभग 90 फीसदी ही रह सकता है. ऐसे में अगर मानसून के दूसरे फेज में अल नीनो का असर बढ़ा, तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर खास तैयारियां शुरू कर दी हैं जिससे किसानों के खेतों और उनकी मेहनत को सूखा होने से बचाया जा सके.

क्या है 197 जिलों का पूरा प्लान?

अल नीनो की इस टेंशन को देखते हुए कृषि मंत्रालय हर हफ्ते हाई-लेवल समीक्षा बैठकें कर रहा है ताकि सिचुएशन पर 24 घंटे नजर रखी जा सके. सरकार ने इन 197 संवेदनशील जिलों के लिए खास तौर पर कंटीजेंसी प्लान यानी आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं. किसी भी आपात स्थिति या सूखे जैसे हालात से निपटने के लिए जरूरी बीजों और दूसरी कृषि सामग्रियों का पर्याप्त स्टॉक पहले से ही जमा कर लिया गया है. 

इसके साथ ही ग्राउंड लेवल पर किसानों को इस मौसम के मिजाज से निपटने के लिए जागरूक करने के मकसद से देशभर में एक बड़ा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है. मानसून 4 जून को केरल पहुंच चुका है और 15 जुलाई तक इसके पूरे देश में छाने की उम्मीद है इसलिए प्रशासन अलर्ट पर है.

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किसान भाई अपने खेत को ऐसे रखें सुरक्षित

जब अल नीनो के कारण बारिश कम होने का खतरा हो तो किसानों को अपनी खेती के तौर-तरीकों में थोड़ा मॉडर्न और स्मार्ट बदलाव करना होगा. इस मुश्किल वक्त में अपने खेतों की नमी बचाए रखने के लिए आप मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिसमें जमीन को सूखी पत्तियों या प्लास्टिक से ढका जाता है. पानी की भारी बर्बादी को रोकने के लिए ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिंचाई सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित होंगे.

इसके अलावा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह मानकर कम पानी में तैयार होने वाली और कम समय लेने वाली फसलों की वैरायटी को ही प्राथमिकता दें. सरकार के खेत बचाओ अभियान से जुड़कर मौसम और बीजों की सही जानकारी लगातार लेते रहें ताकि वक्त रहते अपनी फसलों का बचाव किया जा सके.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 11 Jun 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips El Nino Farming News
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