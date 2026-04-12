किचन गार्डन में ऐसे करें धनिया-मिर्चा की खेती, सब्जी वाले से मांगने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Coriander Chilli In Kitchen Garden: किचन गार्डन का क्रेज आजकल हर घर में सिर चढ़कर बोल रहा है और सच कहें तो अपनी मेहनत से उगाई ताजी सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग होता है. अक्सर होता यह है कि सब्जी लेते समय हम धनिया और मिर्चा मुफ्त में मांगना तो नहीं भूलते. लेकिन कई बार सब्जी वाला मना कर देता है या फिर घर आने पर पता चलता है कि धनिया सूख गया है.

इस झंझट से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने घर के छोटे से कोने या बालकनी में ही धनिया और मिर्चा उगा लें. यह न केवल आपके खाने का जायका बढ़ाएगा बल्कि आपको केमिकल फ्री और एकदम फ्रेश चीजें भी देगा. धनिया की खुशबू और मिर्ची का तीखापन जब सीधा गमले से किचन में आता है तो कुकिंग का मजा दोगुना हो जाता है. जान लें आसानी से उगाने का तरीका.

धनिया उगाने का सबसे आसान और देसी तरीका

धनिया उगाना बहुत ही सिंपल है बशर्ते आप कुछ छोटी बातों का ध्यान रखें. सबसे पहले साबुत धनिया के बीजों को हल्का सा रगड़कर दो हिस्सों में तोड़ लें ताकि वे जल्दी अंकुरित हो सकें. इसके बाद एक चौड़े गमले में मिट्टी और खाद का अच्छा मिक्सचर तैयार करें और बीजों को फैलाकर ऊपर से हल्की मिट्टी की परत डाल दें. धनिया को बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां छनकर धूप आती हो.

बीजों को बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोकर रखने से अंकुरण और भी तेजी से होता है.

मिट्टी में नमी बनाए रखें लेकिन पानी का भराव न होने दें वरना बीज सड़ सकते हैं.

लगभग 10 से 15 दिनों में छोटे-छोटे पौधे नजर आने लगेंगे और एक महीने के अंदर आपकी रसोई के लिए ताजी पत्तियां तैयार हो जाएंगी.

यह भी पढ़ें: कहीं आपकी गाय-भैंस बीमार तो नहीं? ऐसे करें पहचान, नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान

तीखी मिर्च के लिए ऐसे तैयार करें अपना छोटा खेत

मिर्च का पौधा उगाने के लिए आप घर में मौजूद सूखी लाल मिर्च के बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नर्सरी से अच्छी वैरायटी के बीज ला सकते हैं. मिर्च के पौधे को शुरुआत में छोटे कप या ट्रे में उगाना बेहतर होता है और जब पौधे 4-5 इंच के हो जाएं तो उन्हें बड़े गमले में शिफ्ट कर दें. मिर्च को धूप बहुत पसंद है इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिन में अच्छी रोशनी मिले.

मिर्च के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए पोटेशियम युक्त खाद देना फायदेमंद रहता है.

गमले में पानी तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी सूखी नजर आए क्योंकि ज्यादा पानी से फूल गिर जाते हैं.

सही देखभाल के साथ आपका मिर्च का पौधा महीनों तक आपको ताजी और तीखी मिर्च देता रहेगा.

इन बातों का रखें ध्यान

किचन गार्डन को हरा-भरा रखने के लिए ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मीकम्पोस्ट या घर की बनी खाद का ही इस्तेमाल करें. धनिया की पत्तियों को जब भी तोड़ें तो उन्हें जड़ से न उखाड़ें बल्कि ऊपर से कैंची से काट लें जिससे वह दोबारा तेजी से बढ़ सके. मिर्च के पौधे में जब फूल आने लगें तो पानी थोड़ा कम कर दें ताकि फूल झड़ें नहीं और ज्यादा फल लगें.

हफ्ते में एक बार नीम के तेल का स्प्रे करने से कीड़े-मकोड़े आपके पौधों से दूर रहेंगे.

मिट्टी की समय-समय पर गुड़ाई करते रहें ताकि जड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती रहे.

बस थोड़ी सी लगन के साथ आपका छोटा सा गार्डन सब्जी वाले वाले से धनिया और मिर्च लेने की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर देगा.

यह भी पढ़ें: बकरी पालन में नुकसान से बचना है? बदलते मौसम में अपनाएं ये 5 जरूरी सावधानियां