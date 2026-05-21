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अब फसल खराब होने पर घबराना नहीं, ये राज्य सरकार किसानों को देगी 11 हजार करोड़ की सुरक्षा

MP Government Fasal Bima Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना को अगले 5 साल बढ़ाकर 11600 करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर किया है. बेहद कम प्रीमियम पर फसलों को पूरी सुरक्षा मिलेगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 May 2026 11:40 AM (IST)
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MP Government Fasal Bima Yojana:  मौसम के बदलते मिजाज और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलों का बर्बाद होना किसानों के लिए सबसे बड़ा दर्द रहा है. लेकिन अब मध्य प्रदेश के किसानों को इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. राज्य की मोहन यादव सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के मौके पर अन्नदाताओं को एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच देने का फैसला किया है. 

सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और इसके लिए 11,608.47 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट तय किया है. इसका मतलब यह है कि अगर मौसम की बेरुखी से फसलों को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी. इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी. जानें पूरी खबर.

एमपी सरकार ने 11 करोड़ का बजट रखा

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले के मुताबिक साल 2026-27 से लेकर 2030-31 तक यानी पूरे 5 सालों के लिए फसल बीमा योजना का यह सुरक्षा चक्र चालू रहेगा. सरकार ने इसके लिए कुल 11 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम रिजर्व की है जिससे किसी भी मुश्किल परिस्थिति में किसानों को तुरंत मदद पहुंचाई जा सके. 

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नुकसान की भरपाई की गारंटी

सरकार ने सभी फसलों के लिए इंडेमनिटी लेवल यानी नुकसान की भरपाई का स्तर 80 फीसदी तय किया है जो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा. इसके अलावा इस योजना को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सरकार दो अलग-अलग मॉडल्स पर विचार कर रही है. जिससे बीमा कंपनियों और सरकार के बीच क्लेम के पैसों का बंटवारा एकदम सही और पारदर्शी तरीके से हो सके.

टेक्नोलॉजी से होगा सटीक आकलन 

इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और मौसम डेटा सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है जिसके लिए इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जैसी बड़ी संस्थाओं की मदद ली जा रही है. 

बस इतना प्रीमियम देना होगा

इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही मामूली प्रीमियम देना पड़ता है, जैसे खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2 फीसदी, रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी और कमर्शियल या बागवानी फसलों के लिए केवल 5 फीसदी प्रीमियम देना होता है. बाकी का सारा खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाती हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की जेब पर बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ता और उन्हें पूरी सुरक्षा मिलती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 May 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Crop Insurance MP Government PM Fasal Bima Yojana
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