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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरChilgoza Farming: चिलगोजा की खेती कैसे होती है, एक फसल में कितनी कमाई?

Chilgoza Farming: चिलगोजा की खेती कैसे होती है, एक फसल में कितनी कमाई?

Chilgoza Farming: ऐसे करें चिलगोजा की खेती, जानिए दुनिया के सबसे महंगे ड्राई फ्रूट को उगाने का तरीका, एक पेड़ से कितनी होती है मोटी कमाई और इसके लिए कैसी होनी चाहिए जलवायु और मेहनत

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 03 Nov 2026 07:35 PM (IST)
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Chilgoza Farming: भारत के पहाड़ी और ठंडे इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए एक ऐसी फसल है, जो किसी जैकपॉट से कम नहीं है. हम बात कर रहे हैं चिलगोजा की. चिलगोजा दुनिया के सबसे महंगे और पौष्टिक ड्राई फ्रूट्स में गिना जाता है. बाजार में इसकी कीमत हमेशा आसमान छूती रहती है. यही वजह है कि इसे पहाड़ियों का काला सोना भी कहा जाता है. चूंकि यह पेड़ एक बार लगाने के बाद सदियों तक फल देता है, इसलिए पारंपरिक खेती छोड़कर अब किसान इस तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. अगर आप भी ठंडे या पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो पीढ़ियों तक मोटी कमाई दे, तो चिलगोजा की खेती सबसे दमदार विकल्प है.

चिलगोजा के पौधों की खेती और सही जलवायु

चिलगोजा की खेती हर जगह नहीं की जा सकती. इसके लिए एक खास भौगोलिक और वातावरणीय परिस्थिति की आवश्यकता होती है. भारत में यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है. इसकी खेती के लिए समुद्र तल से लगभग 1800 से 3350 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र सबसे मुफीद माने जाते हैं. चिलगोजा के पौधे अत्यधिक ठंड और बर्फबारी को आसानी से सहन कर सकते हैं, लेकिन शुष्क और समशीतोष्ण जलवायु इसके विकास के लिए सबसे बेहतर होती है.

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इसकी खेती के लिए नर्सरी में पहले बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं. जब पौधे करीब 2 से 3 साल के हो जाते हैं, तब उन्हें तैयार गड्ढों में रोपा जाता है. मिट्टी की बात करें तो इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली रेतीली-दोमट या पथरीली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जहां पानी बिल्कुल न ठहरता हो. शुरुआत में पौधों को बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहाड़ी ढलानों पर बारिश और बर्फ की नमी से ही खुद को विकसित कर लेते हैं.

फसल आने में कितना लगता है समय?

चिलगोजा की खेती में सबसे बड़ी चुनौती और धैर्य की परीक्षा इसका लंबा समय है. बीज से लगाए गए चिलगोजा के पेड़ को पूरी तरह से वयस्क होने और व्यावसायिक रूप से फल देने में लगभग 15 से 20 साल का समय लग जाता है. हालांकि, ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार किए गए आधुनिक पौधे 8 से 10 साल में ही फल देना शुरू कर देते हैं. एक बार जब यह पेड़ बड़ा हो जाता है, तो यह 100 से 200 साल तक लगातार फल देता रहता है.

हर साल मई-जून के महीने में इन पेड़ों पर फूल आते हैं और अगले साल सितंबर-अक्टूबर के दौरान इसके कोन्स पूरी तरह पककर तैयार होते हैं. इन कड़े कोन्स के भीतर ही चिलगोजा के छोटे-छोटे गिरीदार बीज बंद होते हैं. पकने के बाद स्थानीय मजदूर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते हैं और इन कोन्स को तोड़ते हैं. इसके बाद इन्हें कुछ दिनों तक धूप में या बंद कमरों में रखा जाता है, जिससे कोन्स खुल जाते हैं और आसानी से चिलगोजा के दानों को बाहर निकाल लिया जाता है.

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कमाई और मुनाफे का पूरा गणित

बाजार में चिलगोजा की कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर 5,500 रुपये से लेकर 8,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है. चूंकि इसकी वैश्विक मांग बहुत अधिक है और उत्पादन केवल चुनिंदा पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित है, इसलिए इसके दाम कभी मंदी का शिकार नहीं होते.

एक पूर्ण विकसित चिलगोजा का पेड़ एक सीजन में औसतन 15 से 20 किलोग्राम तक चिलगोजा के बीज दे सकता है. अगर एक एकड़ खेत में वैज्ञानिक तरीके से दूरी का ध्यान रखते हुए करीब 100 पेड़ भी लगाए जाएं, तो पूरी फसल तैयार होने पर हर साल लगभग 1,500 से 2,000 किलोग्राम तक चिलगोजा का उत्पादन मिल सकता है. ऐसे में एक ही सीजन की फसल से किसान 45 लाख से 60 लाख रुपये तक की सालाना कमाई बहुत आसानी से कर सकते हैं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 07:35 PM (IST)
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