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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCarrot Farming: गाजर की खेती से किसान हो रहे हैं मालामाल, 25 हजार तक का है प्रॉफिट

Carrot Farming: गाजर की खेती से किसान हो रहे हैं मालामाल, 25 हजार तक का है प्रॉफिट

Carrot Farming Tips: कम लागत और बंपर मुनाफे के लिए गाजर की खेती आज के किसानों की पहली पसंद बन गई है. महज 90 दिनों में तैयार होने वाली यह फसल कम निवेश में कई हजार का रिटर्न देने की ताकत रखती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 Apr 2026 04:14 PM (IST)
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Carrot Farming Tips:  खेती में अब वह दौर आ गया है जहां कम निवेश करके भी आप बड़े बिजनेस जैसा मुनाफा कमा सकते हैं. पारंपरिक फसलों के मुकाबले अब किसान ऐसी नकदी फसलों (Cash Crops) की ओर रुख कर रहे हैं जिनमें रिस्क कम और कमाई ज्यादा है. गाजर की खेती इसी लिस्ट में टॉप पर आती है.

जो अपनी कम लागत और भारी मांग की वजह से किसानों की चहेती बनती जा रही है. महज 4-5 हजार रुपये लगाकर आप 25 हजार रुपये तक का रिटर्न पा सकते हैं. जो किसी भी छोटे निवेश के लिए एक बेहतरीन डील है. चाहे सलाद हो जूस हो या सर्दियों का मशहूर गाजर का हलवा मार्केट में इसकी खपत इतनी ज्यादा है कि पैदावार होते ही माल बिक जाता है. जान लें इसकी खेती का सही तरीका.

कम लागत में शानदार फसल

गाजर की खेती की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें आपको जेब ढीली करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. एक एकड़ जमीन के हिसाब से देखें तो बीज और खेत की तैयारी का खर्च बहुत ही कम है. सबसे खास बात यह है कि यह फसल बहुत ही कम समय यानी करीब 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है.

इसका मतलब है कि किसान साल के बाकी समय में दूसरी फसलें भी आसानी से ले सकता है. गाजर की खेती के लिए बस मिट्टी का सही चुनाव और थोड़ी सी देखभाल जरूरी है. बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए स्वर्ग जैसी होती है. जहां गाजर की लंबाई और चमक दोनों ही जबरदस्त निकलती है. जो बाजार में बेहतर रेट दिलाती है.

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बाजार में डिमांड

गाजर की सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है. बल्कि फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल हो रही है. जब किसान अपनी उपज को लेकर मंडी पहुंचता है. तो उसे अपनी मेहनत का वाजिब दाम तुरंत मिल जाता है. अगर आप ऑफ-सीजन या अगेती किस्मों की बुवाई करते हैं.

तो मुनाफा कई गुना तक बढ़ सकता है. विश. ज्ञों का मानना है कि गाजर की खेती में घाटे की गुंजाइश न के बराबर है क्योंकि इसके वेस्ट (पत्तों) को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह एक ही फसल से दोहरा फायदा मिलता है, जो किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूती देता है.

गाजर की खेती के लिए जरूरी टिप्स

  • बुवाई के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें जिससे पैदावार बंपर मिले.
  • खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद का भरपूर इस्तेमाल करें. इससे गाजर की बनावट और स्वाद दोनों ही लाजवाब होते हैं.
  • सिंचाई का खास ध्यान रखें मिट्टी में नमी तो होनी चाहिए लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए वरना गाजर के गलने का डर रहता है.
  • खरपतवार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है जिससे मिट्टी का पूरा पोषण सिर्फ आपकी फसल को ही मिले.
  • समय पर खुदाई करें क्योंकि देरी होने से गाजर सख्त हो जाती है और उसका बाजार भाव गिर सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Apr 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Carrot Farming Tips
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