गाजर की खेती से किसान हो रहे हैं मालामाल, 25 हजार तक का है प्रॉफिट

Carrot Farming Tips: खेती में अब वह दौर आ गया है जहां कम निवेश करके भी आप बड़े बिजनेस जैसा मुनाफा कमा सकते हैं. पारंपरिक फसलों के मुकाबले अब किसान ऐसी नकदी फसलों (Cash Crops) की ओर रुख कर रहे हैं जिनमें रिस्क कम और कमाई ज्यादा है. गाजर की खेती इसी लिस्ट में टॉप पर आती है.

जो अपनी कम लागत और भारी मांग की वजह से किसानों की चहेती बनती जा रही है. महज 4-5 हजार रुपये लगाकर आप 25 हजार रुपये तक का रिटर्न पा सकते हैं. जो किसी भी छोटे निवेश के लिए एक बेहतरीन डील है. चाहे सलाद हो जूस हो या सर्दियों का मशहूर गाजर का हलवा मार्केट में इसकी खपत इतनी ज्यादा है कि पैदावार होते ही माल बिक जाता है. जान लें इसकी खेती का सही तरीका.

कम लागत में शानदार फसल

गाजर की खेती की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें आपको जेब ढीली करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. एक एकड़ जमीन के हिसाब से देखें तो बीज और खेत की तैयारी का खर्च बहुत ही कम है. सबसे खास बात यह है कि यह फसल बहुत ही कम समय यानी करीब 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है.

इसका मतलब है कि किसान साल के बाकी समय में दूसरी फसलें भी आसानी से ले सकता है. गाजर की खेती के लिए बस मिट्टी का सही चुनाव और थोड़ी सी देखभाल जरूरी है. बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए स्वर्ग जैसी होती है. जहां गाजर की लंबाई और चमक दोनों ही जबरदस्त निकलती है. जो बाजार में बेहतर रेट दिलाती है.

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बाजार में डिमांड

गाजर की सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है. बल्कि फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल हो रही है. जब किसान अपनी उपज को लेकर मंडी पहुंचता है. तो उसे अपनी मेहनत का वाजिब दाम तुरंत मिल जाता है. अगर आप ऑफ-सीजन या अगेती किस्मों की बुवाई करते हैं.

तो मुनाफा कई गुना तक बढ़ सकता है. विश. ज्ञों का मानना है कि गाजर की खेती में घाटे की गुंजाइश न के बराबर है क्योंकि इसके वेस्ट (पत्तों) को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह एक ही फसल से दोहरा फायदा मिलता है, जो किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूती देता है.

गाजर की खेती के लिए जरूरी टिप्स

बुवाई के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें जिससे पैदावार बंपर मिले.

खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद का भरपूर इस्तेमाल करें. इससे गाजर की बनावट और स्वाद दोनों ही लाजवाब होते हैं.

सिंचाई का खास ध्यान रखें मिट्टी में नमी तो होनी चाहिए लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए वरना गाजर के गलने का डर रहता है.

खरपतवार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है जिससे मिट्टी का पूरा पोषण सिर्फ आपकी फसल को ही मिले.

समय पर खुदाई करें क्योंकि देरी होने से गाजर सख्त हो जाती है और उसका बाजार भाव गिर सकता है.

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