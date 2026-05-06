हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसिर्फ 25 हजार लगाकर शुरू करें शिमला मिर्च का बिजनेस, 2 महीने में ही बन जाएंगे लखपति

सिर्फ 25 हजार लगाकर शुरू करें शिमला मिर्च का बिजनेस, 2 महीने में ही बन जाएंगे लखपति

Capsicum Farming Tips: शिमला मिर्च की खेती कम समय में अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट तरीका है. मात्र 25 हजार की लागत और 60 दिन की मेहनत के बाद आप 1.5 लाख रुपये तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 May 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

Capsicum Farming Tips: खेती-किसानी के बिजनेस में अगर आप कम समय में मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, तो शिमला मिर्च आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. आजकल मार्केट में इसकी डिमांड हर मौसम में बनी रहती है, चाहे वो पिज्जा टॉपिंग हो या सब्जी. सिर्फ 25 हजार रुपये की मामूली लागत के साथ आप इस खेती की शुरुआत कर सकते हैं.

और सबसे मजेदार बात यह है कि मात्र 60 दिनों के अंदर आपकी फसल बिकने के लिए तैयार हो जाती है. यह उन युवाओं और किसानों के लिए एक परफेक्ट शॉर्ट-टर्म बिजनेस है जो लंबी इंतजार वाली फसलों के बजाय क्विक रिटर्न चाहते हैं. सही तकनीक और स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप 1 बीघा जमीन से 1.5 लाख रुपये तक का मुनाफा आसानी से कूट सकते हैं.

60 दिन में फसल तैयार

शिमला मिर्च की खेती की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी रफ्तार है. नर्सरी से पौधे खेत में लगाने के ठीक 2 महीने बाद यानी 60 दिनों में तुड़ाई शुरू हो जाती है. यह फसल बहुत जल्दी तैयार होती है, जिससे किसान का रोटेशन बना रहता है. हाइब्रिड बीजों का चुनाव करने से पैदावार कई गुना बढ़ जाती है और फलों की क्वालिटी भी ऐसी शानदार होती है कि मंडी में देखते ही बिक जाती है.

शिमला मिर्च के पौधे ज्यादा बड़े नहीं होते. इसलिए इन्हें मैनेज करना आसान है. कम समय में इतनी ज्यादा ग्रोथ और प्रोडक्शन देने वाली बहुत कम फसलें हैं, जो किसानों को इतनी जल्दी लखपति बनने का सपना हकीकत में बदल देती हैं.

यह भी पढ़ें: भयंकर गर्मी में भी भरी रहेगी दूध की बाल्टी, बस पशुओं की डाइट में शामिल कर दें ये 5 हरे चारे

खर्च कम और मुनाफा ज्यादा

शिमला मिर्च की खेती को सुपर-प्रॉफिटेबल बनाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है. ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक से पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है. जिससे न केवल पानी बचता है बल्कि फर्टिलाइजर का असर भी जबरदस्त होता है. वहीं मल्चिंग फिल्म का इस्तेमाल करके आप खरपतवार और फालतू के लेबर खर्च को जीरो कर सकते हैं.

मल्चिंग जमीन के तापमान को कंट्रोल रखती है, जिससे पौधे एकदम हेल्दी रहते हैं. इन तकनीकों की मदद से आपकी मेहनत कम हो जाती है और फसल की चमक इतनी जबरदस्त आती है कि आपको मार्केट में हमेशा प्रीमियम रेट ही मिलता है.

इतनी होती है कमाई

शिमला मिर्च का मार्केट बहुत ही वर्सेटाइल है. मंडी के साथ-साथ आप इसे बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ऑनलाइन सब्जी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर भी सीधे बेच सकते हैं. हरा, लाल और पीला—इन तीनों रंगों की शिमला मिर्च की अलग-अलग डिमांड रहती है. जहाँ रंगीन शिमला मिर्च की कीमत अक्सर आसमान छूती है.

अगर आप 1 बीघा में प्रॉपर प्लानिंग के साथ खेती करते हैं. तो 25 हजार का निवेश मात्र एक सीजन में 1.5 लाख रुपये के मुनाफे में बदल सकता है. यह बिजनेस उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अपनी जमीन से कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: इस बैंगन की खेती से छप्परफाड़ कमाई, 25 हजार लगाकर कमाएं 1.5 लाख, जान लें तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 06 May 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Capsicum Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
सिर्फ 25 हजार लगाकर शुरू करें शिमला मिर्च का बिजनेस, 2 महीने में ही बन जाएंगे लखपति
सिर्फ 25 हजार लगाकर शुरू करें शिमला मिर्च का बिजनेस, 2 महीने में ही बन जाएंगे लखपति
एग्रीकल्चर
Climate Change Impact: हर दिन बदलते मौसम का फसल पर भी पड़ता है असर, अभी से ये तैयारियां कर लें किसान
हर दिन बदलते मौसम का फसल पर भी पड़ता है असर, अभी से ये तैयारियां कर लें किसान
एग्रीकल्चर
गांव में है जमीन तो बनवा सकते हैं फार्म स्टे, किसानों के लिए कमाई का नया जरिया
गांव में है जमीन तो बनवा सकते हैं फार्म स्टे, किसानों के लिए कमाई का नया जरिया
एग्रीकल्चर
बैंगन की इस वैरायटी से छप्परफाड़ कमाई, 25 हजार लगाकर कमाएं 1.5 लाख, जान लें तरीका
बैंगन की इस वैरायटी से छप्परफाड़ कमाई, 25 हजार लगाकर कमाएं 1.5 लाख, जान लें तरीका
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब में डबल ब्लास्ट से हड़कंप, जालंधर के बाद अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर धमाका
पंजाब में डबल ब्लास्ट से हड़कंप, जालंधर के बाद अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर धमाका
विश्व
‘डील करना चाहता है ईरान’, ट्रंप बोले- तेहरान को लहरा देना चाहिए आत्मसमर्पण का सफेद झंडा
‘डील करना चाहता है ईरान’, ट्रंप बोले- तेहरान को लहरा देना चाहिए आत्मसमर्पण का सफेद झंडा
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: तूफान के लिए रहें तैयार! आज फिर दिल्ली-NCR के लिए चेतावनी जारी, जानें पूरे हफ्ते का मौसम
तूफान के लिए रहें तैयार! आज फिर दिल्ली-NCR के लिए चेतावनी जारी, जानें पूरे हफ्ते का मौसम
आईपीएल 2026
इस मामले में विराट कोहली से आगे निकले संजू सैमसन, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाए 87 रन
इस मामले में विराट कोहली से आगे निकले संजू सैमसन, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाए 87 रन
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: 'राजा शिवाजी' के सामने सब फेल, मंगलवार को निकली सबसे आगे, 'माइकल'-'भूत बंगला' का ऐसा रहा हाल
'राजा शिवाजी' के सामने सब फेल, मंगलवार को निकली सबसे आगे, 'माइकल'-'भूत बंगला' का ऐसा रहा हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget