क्या किसान निधि के साथ मिल सकता है मंईयां सम्मान योजना का पैसा, महिला किसान जान लें नियम

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए चलाई गई है, जिसके तहत हर साल चार महीने के अंतराल में 2000 रुपये की तीन किस्तें किसानों के खाते में भेजी जाती हैं. इस योजना का लाभ महिला किसानों को भी दिया जाता है, पर उनके नाम पर कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है. ऐसे में झारखंड की महिला किसान कन्फ्यूज हैं कि क्या वे किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हुए अन्य किसी राज्य सरकार की योजना जैसे मंईयां सम्मान योजना का लाभ ले सकती हैं या नहीं, आइए जानते हैं.

मंईयां सम्मान योजना क्या है?

मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता के तहत प्रति माह 1000 रुपये देने की योजना है. इस योजना में पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने आर्थिक सहायता राशि भेज दी जाती है. यह लाभ केवल झारखंड की महिलाओं के लिए है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके घरेलू खर्चों के लिए सहायता देना है.

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कौन ले सकता है मंईयां सम्मान योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का झारखंड का निवासी होना जरूरी है. उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (पहले 21 थी). महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की होनी चाहिए. महिला के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए और वह आधार से लिंक होना चाहिए. परिवार की आय न्यूनतम सीमा से कम होनी चाहिए. घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए. और महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए.

क्या किसान निधि और मंईयां सम्मान योजना का लाभ एक साथ मिल सकता है?

किसान निधि और मंईयां सम्मान योजना का लाभ एक साथ लिया जा सकता है, दोनों ही योजनाएं अलग-अलग स्तर पर चलाई जा रही हैं. एक को केंद्र सरकार चला रही है तो दूसरी को राज्य सरकार. मंईयां सम्मान योजना की शर्तों के तहत महिला को किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए. इसके अलावा वह केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि के लाभ ले सकती है, लेकिन उसके नाम पर खेती की जमीन होना जरूरी है, जिससे वह महिला किसान सम्मान निधि के लिए पात्र हो जाएगी और साथ ही मंईयां सम्मान योजना का भी लाभ ले पाएगी.

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