हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकाले शीशम की खेती चमकाएगी किसानों की किस्मत, लकड़ी और तेल की भारी डिमांड से होगी अंधाधुंध कमाई

काले शीशम की खेती चमकाएगी किसानों की किस्मत, लकड़ी और तेल की भारी डिमांड से होगी अंधाधुंध कमाई

Black Rosewood Farming Tips: काले शीशम की खेती किसानों के लिए बहुत मुनाफे वाली साबित हो रही है. इसकी प्रीमियम लकड़ी और खास तेल की मार्केट में भारी डिमांड है. इसे उगाकर किसान मोटी कमाई कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 May 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

Black Rosewood Farming Tips: खेती-किसानी के बदलते दौर में अगर आप भी पारंपरिक फसलों के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जो आने वाले समय में आपको मालामाल कर दे. तो काला शीशम यानी ब्लैक रोजवुड आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है. इसकी लकड़ी से लेकर इसके तेल तक की डिमांड मार्केट में हर वक्त सातवें आसमान पर रहती है. 

खास बात यह है कि इसकी खेती में न तो रोज-रोज की मेंटेनेंस का झंझट है और न ही मौसम की मार का बहुत ज्यादा रिस्क होता है. एक बार अपने बाग या खेत के मेड़ पर इसे लगा दिया तो यह आपकी अगली पीढ़ी के लिए एक परमानेंट फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करता है. चलिए डिटेल में समझते हैं कि कैसे काले शीशम की खेती करके हमारे किसान भाई छप्परफाड़ कमाई कर सकते हैं.

इंटरनेशनल मार्केट में काले शीशम की डिमांड 

काले शीशम की लकड़ी की चमक, इसकी मजबूती और दीमक से बचे रहने की बेजोड़ क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है. लग्जरी और एंटीक फर्नीचर, आलीशान घरों की इंटीरियर डिजाइनिंग, महंगी नावों और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार बनाने में इस लकड़ी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि डोमेस्टिक मार्केट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक इसकी लकड़ी बहुत ऊंचे और प्रीमियम दामों पर बिकती है.

यह भी पढ़ें: गांव में रहने वाले किसान हर महीने बचा सकते हैं 500 रुपये, 40 साल में हो जाएंगे 52 लाख

जितना पुराना पेड़ उतनी ज्यादा कीमत

काले शीशम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पेड़ जितना पुराना होता जाता है इसकी लकड़ी का रंग उतना ही गहरा और कीमती होता जाता है. अगर आपके पास थोड़ी भी खाली जमीन या बाग है तो वहां काला शीशम लगाकर आप बहुत आसानी से लॉन्ग-टर्म में करोड़ों का गारंटीड रिटर्न हासिल कर सकते हैं.

पत्तियों और छाल से एक्स्ट्रा इनकम

काले शीशम की खासियत सिर्फ इसकी महंगी लकड़ी तक ही सीमित नहीं है. बल्कि इसके पेड़ से निकलने वाला तेल भी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है. इसकी पत्तियों, छाल और बीजों से साइंटिफिक तरीके से एक खास एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है जिसकी डिमांड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर्बल मेडिसिंस और महंगे परफ्यूम बनाने में बहुत ज्यादा होती है. 

तेल से भी होती है कमाई

यह तेल मार्केट में काफी ऊंचे रेट पर बिकता है जिससे किसानों को पेड़ के मैच्योर होने से पहले ही रेगुलर बेसिस पर एक शानदार साइड इनकम मिलने लगती है. इसके साथ ही पेड़ के बड़े होने के दौरान आप इसके बीच की खाली जगह में सह-फसल यानी इंटर-क्रॉपिंग के जरिए हल्दी, अदरक जैसी चीजें उगाकर हर साल अपनी कमाई को सीधे डबल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बाग में ये पेड़ लगाकर मालामाल हो सकते हैं किसान, जमकर होती है कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 24 May 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tree Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
काले शीशम की खेती चमकाएगी किसानों की किस्मत, लकड़ी और तेल की भारी डिमांड से होगी अंधाधुंध कमाई
काले शीशम की खेती चमकाएगी किसानों की किस्मत, लकड़ी और तेल की भारी डिमांड से होगी अंधाधुंध कमाई
एग्रीकल्चर
गांव में रहने वाले किसान हर महीने बचा सकते हैं 500 रुपये, 40 साल में हो जाएंगे 52 लाख
गांव में रहने वाले किसान हर महीने बचा सकते हैं 500 रुपये, 40 साल में हो जाएंगे 52 लाख
एग्रीकल्चर
बिना मिट्टी कैसे कर सकते हैं केसर की खेती, छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं लाखों की कमाई
बिना मिट्टी कैसे कर सकते हैं केसर की खेती, छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं लाखों की कमाई
एग्रीकल्चर
फॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं चौसा आम, मार्केट में खूब रहती है डिमांड
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं चौसा आम, मार्केट में खूब रहती है डिमांड
Advertisement

वीडियोज

India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Best Cars Under ₹30 Lakh in India 2026 | कौन सी कार आपके लिए सही है? #autolive
Desi Jeep SUV with Tata Sierra platform coming soon! #jeep #tatasierra #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में सरकार बनते ही कांग्रेस ने किया 'शुभेंदु अधिकारी वाला काम', भड़क उठा विपक्ष, क्या फैसला बदलेंगे वीडी सतीशन?
केरल में कांग्रेस ने किया 'शुभेंदु वाला काम', भड़क उठा विपक्ष, क्या फैसला बदलेंगे वीडी सतीशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
क्रिकेट
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
शिक्षा
CBSE 12th Re-evaluation 2026: छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget