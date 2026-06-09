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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBitter Gourd Farming Profit : महज 15 हजार लगाकर कमाएंगे एक लाख रुपये, सिर्फ 45 दिन में मुनाफा देगी करेले की फसल

Bitter Gourd Farming Profit : महज 15 हजार लगाकर कमाएंगे एक लाख रुपये, सिर्फ 45 दिन में मुनाफा देगी करेले की फसल

Bitter Gourd Farming Profit : सब्जी की खेती भी किसानों के लिए इनकम बढ़ाने का एक बेहतर माध्यम बनकर उभरी है. इन्हीं सब्जियों में करेला एक ऐसी फसल है, जिसकी बाजार में पूरे साल अच्छी मांग बनी रहती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 09 Jun 2026 06:46 PM (IST)
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Bitter Gourd Farming Profit : अक्सर किसान कहते हैं कि खेती में अगर सही फसल और मॉडर्न तकनीक को अपनाया जाए तो कम जमीन से भी अच्छी कमाई की जा सकती है. ऐसे में कई किसान पारंपरिक खेती छोड़कर सब्जियों और बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं. सब्जी की खेती भी किसानों के लिए इनकम बढ़ाने का एक बेहतर माध्यम बनकर उभरी है. इन्हीं सब्जियों में करेला एक ऐसी फसल है, जिसकी बाजार में पूरे साल अच्छी मांग बनी रहती है.

सामान्य तौर पर करेले की फसल किस्म और मौसम के अनुसार 45 से 60 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है और एक बार पौधे फल देना शुरू कर दें तो करीब तीन महीने तक लगातार तुड़ाई की जा सकती है. इससे किसानों को लंबे समय तक नियमित इनकम मिलती रहती है. यही वजह है कि करेले की खेती को फायदेमंद खेती माना जाता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि करेले की फसल में महज 15 हजार लगाकर एक लाख रुपये कैसे कमा सकते हैं. 

महज 15 हजार लगाकर एक लाख रुपये कैसे कमा सकते हैं?

किसानों के अनुसार 50 डेसिमल जमीन में करेला की खेती करने पर लगभग 15 हजार रुपये तक का खर्च आता है. इसमें बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी काम शामिल होते हैं. अगर खेती सही तरीके से की जाए तो पूरे सीजन में 30 से 40 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है. आज कई जगह करेला लगभग 30 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा है. ऐसे में किसान पूरे सीजन में 90 हजार रुपये से लेकर 1.20 लाख रुपये तक की बिक्री कर सकते हैं. वहीं लागत निकालने के बाद भी किसानों को 75 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का सीधा मुनाफा मिल सकता है, जो कि कम जमीन के हिसाब से काफी अच्छी इनकम मानी जाती है. 

इस तरह करें करेले की खेती

करेले की खेती शुरू करने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करना जरूरी होता है, जिससे मिट्टी नरम और भुरभुरी हो जाए. इससे पौधों की जड़ों को फैलने और बढ़ने में आसानी होती है. इसके बाद खेत में मेड़ें बनाई जाती हैं और उनमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डाली जाती है, जिससे पौधों को पूरा पोषण मिल सके. कई किसान खेत में नमी बनाए रखने और खरपतवार की समस्या कम करने के लिए मल्चिंग का भी यूज करते हैं. इसके बाद सिंचाई करके बीज बोए जाते हैं या तैयार पौधों की रोपाई की जाती है. फसल को अच्छी तरह बढ़ाने के लिए समय-समय पर पानी देना और पौधों की देखभाल करना बेहद जरूरी होता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहें और बेहतर उत्पादन दे सकें. 

मचान विधि से कैसे बढ़ती है पैदावार?

विशेषज्ञों के अनुसार करेला की खेती में मचान विधि काफी फायदेमंद साबित होती है. इस तकनीक में पौधों को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए सहारा दिया जाता है. इससे पौधों को पूरी धूप और हवा मिलती है, फल जमीन के संपर्क में नहीं आते और रोगों का खतरा भी कम हो जाता है. साथ ही उत्पादन और क्वालिटी दोनों में सुधार देखने को मिलता है.

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कीट और रोग नियंत्रण के लिए क्या करें?

अच्छी पैदावार के लिए किसानों को फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए. कीटों और रोगों का हमला होने पर समय रहते नियंत्रण उपाय अपनाना जरूरी है. इसके लिए खेत में साफ-सफाई बनाए रखने, संतुलित पोषण देने और जरूरत के अनुसार जैविक या दवाओं का यूज करने से फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है. 

गोबर की खाद है सबसे बेहतर ऑप्शन

करेले की खेती में जैविक खादों का यूज काफी फायदेमंद माना जाता है. किसानों का कहना है कि गोबर की सड़ी हुई खाद मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के साथ-साथ पौधों को जरूरी पोषक तत्व भी देती है. इसके नियमित यूज से मिट्टी की क्वालिटी लंबे समय तक बनी रहती है और उत्पादन में भी सुधार होता है. यही कारण है कि ज्यादातर किसान गोबर खाद को सबसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं. 

यह भी पढ़ें - Clove Farming At Home: किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं लौंग की खेती? पूजा-पाठ से लेकर खाना बनाने में आएंगी काम

Published at : 09 Jun 2026 06:46 PM (IST)
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Farmers Vegetable Farming Bitter Gourd Cultivation Bitter Gourd Farming Profit
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