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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिहार के किसानों के खाते में सरकार ने डाले 200 करोड़, आपके अकाउंट में आए या नहीं? ऐसे करें चेक

बिहार के किसानों के खाते में सरकार ने डाले 200 करोड़, आपके अकाउंट में आए या नहीं? ऐसे करें चेक

Bihar Farmers Scheme: बिहार सरकार की तरफ से किसानों के बैंक खातों में बड़ी राहत राशि ट्रांसफर की गई है. घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इस तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 23 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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Bihar Farmers Scheme: 20 जून को पीएम मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के खाते में 23वीं किस्त के पैसे भेजे उसके बाद 22 जून को बिहार सरकार ने भी प्रदेश के किसानों के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने यह भारी-भरकम राशि करीब 3 लाख 96 हजार से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की है.

यह पैसा उन किसानों को दिया गया है जिनकी फसलें मौसम की मार या प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो गई थीं. केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार से मिली इस मदद से किसानों को बड़ी राहत मिली है. अगर आप भी बिहार के रहने वाले एक किसान हैं तो आपको तुरंत अपना बैंक स्टेटस चेक करना चाहिए कि यह पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं.

इस योजना के तहत मिले किसानों को पैसे

सरकार की तरफ से जारी की गई यह 200 करोड़ रुपए की राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत ट्रांसफर की गई है. दरअसल पिछले सीजन में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या सूखे की वजह से जिन किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया था और फसलें बर्बाद हो गई थीं, सरकार ने उनकी मदद के लिए यह कदम उठाया है. इस योजना के तहत प्रभावित किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. 

जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार ने बिना किसी देरी के सीधे किसानों के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में मुआवजा राशि भेज दी है. इस बार कुल 396000 से ज्यादा किसानों को इस स्कीम के दायरे में लाया गया है. अगर आपने भी समय रहते पोर्टल पर अपनी खराब हुई फसल की पूरी डिटेल के साथ अप्लाई किया था. तो इस लिस्ट में आपका नाम भी पक्का शामिल होगा.

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ऐसे चेक करें खाते में पैसे आए या नहीं

यह पैसा आपके अकाउंट में आया है या नहीं इसे चेक करने का तरीका बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सबसे पहले आपको बिहार सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा.

वहां आपको कृषि इनपुट अनुदान योजना पर क्लिक करना होगा. उसके बाद होम पेज पर आपको Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करके अपना 13 अंकों का किसान रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे.आपके आवेदन की पूरी स्थिति और पैसे ट्रांसफर होने की डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Bihar Government Schemes For Farmers
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