क्या है किसानों की मददगार भारत विस्तार योजना? जान लें

भारतीय कृषि व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद बड़ा कदम उठाया है. सरकार की ओर से देश के करोड़ों किसानों की मदद के लिए Bharat-VISTAAR योजना की शुरुआत की गई है. इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती को डिजिटल दुनिया से जोड़कर किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है. वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में घोषित की गई इस योजना के लिए सरकार की ओर से 150 करोड़ का शुरुआती बजट भी आवंटित किया गया है, जो सीधे तौर पर किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा.

भारत विस्तार मूल रूप से एक एआई-संचालित डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म है. यह देश के किसानों के लिए 24 घंटे काम करने वाली एक ऐसा डिजिटल एप है, जो उन्हें खेती-किसानी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान तुरंत देगी. इस प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष एआई सहायक को भी तैयार किया गया है, जिसका नाम भारती रखा गया है.

एक ही जगह मिलेंगी कई बड़ी सुविधाएं

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब किसानों को अलग-अलग जानकारियों के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों या वेबसाइटों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय कीट प्रबंधन जैसी देश की बड़ी कृषि संस्थाओं के डेटा को एक साथ जोड़ा गया है. इसके जरिए किसान अपने मोबाइल पर ही मौसम का बिल्कुल सटीक पूर्वानुमान जान सकेंगे. इसके साथ ही देश भर की प्रमुख मंडियों में फसलों के क्या ताजा भाव चल रहे हैं, इसकी रियल-टाइम जानकारी भी उन्हें घर बैठे मिल जाएगी.

11 क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेगी मदद

हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे पूरी तरह बहुभाषी बनाया है. शुरुआत में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बहुत जल्द इसका विस्तार देश की 11 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में कर दिया जाएगा. इससे देश के किसी भी कोने में रहने वाला किसान बिना किसी भाषाई अड़चन के अपनी स्थानीय भाषा में कीटों की पहचान, फसल प्रबंधन, मिट्टी की सेहत और बीज-उर्वरक की सही मात्रा से जुड़ी जैसी महत्वपूर्ण ले सकेगा.

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बिना इंटरनेट वाले किसानों को भी फायदा

सरकार ने इस योजना को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसका लाभ देश का हर छोटा और गरीब किसान उठा सके, चाहे उसके पास महंगा स्मार्टफोन हो या न हो. जिन किसानों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वे इसे सीधे ऐप या वेब पोर्टल पर चैटबॉट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, जिन किसान भाइयों के पास साधारण बटन वाला फोन है या वे इंटरनेट का उपयोग नहीं जानते, वे सरकार द्वारा जारी किए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल करके सीधे वॉयस कॉल के जरिए अपनी ही भाषा में सारी जानकारियां और कृषि सलाह बिल्कुल मुफ्त पा सकते हैं.

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