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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरजिस योजना में 99 लाख की सब्सिडी लेकर घिरे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं किसान?

जिस योजना में 99 लाख की सब्सिडी लेकर घिरे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं किसान?

Commercial Horticulture Development Scheme: केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को NHB की कमर्शियल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम से 99 लाख की सब्सिडी मिली है. आम किसान भी इस योजना में 50% सब्सिडी पा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 28 Jun 2026 12:03 PM (IST)
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Commercial Horticulture Development Scheme: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आजकल एक बड़ी सब्सिडी को लेकर चर्चा में हैं. उन पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की कमर्शियल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट योजना के तहत लगभग 99 लाख रुपये की सब्सिडी लेने के आरोप लगे हैं. जिस पर उन्होंने सफाई दी है कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है. 

आपको बता दें इस सरकारी स्कीम को बड़े पैमाने पर आधुनिक और व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है. जिससे किसान अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं. जान लीजिए क्या है पूरी स्कीम और कैसे आम किसान ले सकते हैं इसका फायदा.

क्या है इस स्कीम को लेकर मंत्री जी पर आरोप?

यह पूरा मामला राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की व्यावसायिक बागवानी विकास योजना से जुड़ा हुआ है. केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के नाम पर इस स्कीम के तहत करीब 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सब्सिडी ली है. 

इस पर विवाद खड़ा होने के बाद मंत्री जी ने खुद का बचाव करते हुए साफ कहा कि उन्होंने किसी नियम को नहीं तोड़ा है और बकायदा बैंक से लोन लेकर पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है. यह योजना असल में खीरा, टमाटर और विदेशी फूलों जैसी हाई-वैल्यू फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस लगाने में मदद करती है.

किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी?

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं. तो सरकार आपके प्रोजेक्ट की कुल लागत का 50% तक सब्सिडी के रूप में वापस कर देती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक परिवार के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा पूरे 1 करोड़ रुपये तय की गई है. 

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क्या हैं इसकी शर्तें?

इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं. जैसे आपके पास खुद की या लीज पर ली गई खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. इसके अलावा यह कोई मुफ्त का फंड नहीं है. बल्कि आपके प्रोजेक्ट में बैंक लोन और आपका खुद का निवेश शामिल होना बेहद जरूरी है. 

कैसे करें इसके लिए आवेदन?

इस योजना के जरिए सब्सिडी पाने के लिए किसानों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. चूंकि यह एक बड़े लेवल का कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है. इसलिए अप्लाई करने से पहले आपको एक मजबूत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी पड़ती है. 

फॉर्म जमा होने के बाद सरकारी अधिकारी आपके खेत पर आकर तकनीकी मूल्यांकन और जॉइंट इंस्पेक्शन करते हैं. एक बार जब आपके प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाती है. तो बैंक लोन और सब्सिडी की कागजी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ जाती है और पैसा सीधे आपके खाते से जुड़े प्रोजेक्ट में आ जाता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Jun 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Bhagirath Choudhary NHB Farming News
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