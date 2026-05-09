केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका

Banana Fertilizer Tips: अक्सर लोग केले खाकर उसके छिलके सीधे गमले की मिट्टी में दबा देते हैं. यह सोचकर कि यह पौधों के लिए खाद का काम करेगा. लेकिन सच तो यह है कि यह तरीका पूरी तरह गलत है और इससे पौधों में फंगस या चींटियां लगने का खतरा बढ़ जाता है. गार्डनिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक केले के छिलकों में पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं.

लेकिन पौधे इन्हें सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. अगर आप वाकई अपने गार्डन को हरा-भरा बनाना चाहते हैं. तो आपको इन छिलकों को सही तरीके से प्रोसेस करना होगा. मॉडर्न गार्डनिंग में केले के छिलकों से फर्टिलाइजर बनाने के कुछ बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके हैं. जो आपके घर के पौधों की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकते हैं. जान लीजिए तरीका.

बनाना पील से ऐसे बनाएं फर्टिलाइजर

पौधों को तुरंत पोषण देने के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. इसे बनाने के लिए केले के छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर एक जार या बाल्टी में पानी भरकर 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दें. इस दौरान पानी का रंग बदल जाएगा और छिलकों के सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में घुल जाएंगे.

3 दिन बाद छिलकों को छानकर अलग कर लें और तैयार लिक्विड में बराबर मात्रा में सादा पानी मिलाकर पौधों की जड़ों में डालें. यह एक ऑर्गेनिक बूस्टर की तरह काम करता है. जो खासकर फूलों वाले पौधों जैसे गुलाब या गुड़हल के लिए वरदान साबित होता है. यह तरीका न केवल आसान है बल्कि मिट्टी के पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है.

यह भी पढ़ें: मिट्टी-पानी के बिना घर की बालकनी में ऐसे उगाएं सब्जियां, स्मार्ट लोगों के लिए है स्मार्ट फार्मिंग

लंबे समय तक चलने वाला पोषण

अगर आप बार-बार खाद बनाने के झंझट से बचना चाहते हैं. तो बनाना पील पाउडर एक बेहतरीन सॉल्यूशन है. इसके लिए केले के छिलकों को धूप में तब तक सुखाएं जब तक वे पूरी तरह काले और कुरकुरे न हो जाएं. जब छिलके पूरी तरह सूख जाएं. तो उन्हें मिक्सर में पीसकर एक महीन पाउडर तैयार कर लें.

इस पाउडर को आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. महीने में एक बार अपने गमलों की मिट्टी की गुड़ाई करके एक-दो चम्मच यह पाउडर डाल दें. यह धीरे-धीरे मिट्टी में डीकंपोज होता है और पौधों को लंबे समय तक पोटेशियम की सप्लाई देता रहता है. जिससे पौधों का तना मजबूत होता है.

इस तरह करें इस्तेमाल

केले के छिलकों को इस्तेमाल करने का एक और स्मार्ट तरीका है उन्हें सीधे कंपोस्ट बिन में डालना. लेकिन छोटे टुकड़ों में काटकर. अगर आप इसे चाय की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो छिलकों को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और फिर उस पानी का छिड़काव पौधों पर करें. एक्सपर्ट्स के अनुसार छिलकों को सीधे मिट्टी में दबाने के बजाय उनका टी या स्लरी बनाना ज्यादा फायदेमंद है.

क्योंकि इससे डीकंपोजिशन का प्रोसेस तेज हो जाता है. ध्यान रहे कि किसी भी फर्टिलाइजर का ओवरडोज न करें. हफ्ते में एक या दो बार ही इनका इस्तेमाल पर्याप्त है. यह मॉडर्न तकनीक आपके कचरे को कीमती खाद में बदल देती है और आपके गार्डन को केमिकल-फ्री रखती है.

यह भी पढ़ें: किसानों को इन कामों के लिए सरकार देगी 35% तक की सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का फायदा