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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकेले की खेती पर सरकार दे रही है 40% सब्सिडी, बेहद कम लागत में किसान कमा सकते हैं लाखों

केले की खेती पर सरकार दे रही है 40% सब्सिडी, बेहद कम लागत में किसान कमा सकते हैं लाखों

Banana Farming Tips: सरकार की 40% सब्सिडी का लाभ उठाकर किसान भाई केले की एडवांस्ड खेती से कम लागत में लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं. बारह महीने डिमांड में रहती है यह फसल.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 23 May 2026 06:55 AM (IST)
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Banana Farming Tips: अगर आप पारंपरिक खेती से हटकर कम समय में मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो केले की खेती आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. आजकल मार्केट में केले की डिमांड हर सीजन में बारह महीने बनी रहती है, जिससे इसके दाम कभी मंदी की मार नहीं झेलते. सबसे मजेदार बात यह है कि सरकार खुद किसानों को बढ़ावा देने के लिए इस पर पूरे 40% की तगड़ी सब्सिडी दे रही है. 

यानी लागत बेहद कम और मुनाफे का चांस सीधे सातवें आसमान पर कम पानी और कम मेहनत में तैयार होने वाली यह फसल आज के मॉडर्न किसान की पहली पसंद बनती जा रही है. अगर आप भी अपनी खाली पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करके लाखों की छप्परफाड़ कमाई करना चाहते हैं तो सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाकर आप बहुत ही आसानी से अपने इस प्रॉफिटेबल एग्री-बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं.

क्वालिटी एकदम लाजवाब

केले की खेती में आजकल सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली वैरायटी है जी-9 (G-9). इस एडवांस टिशू कल्चर वाली वैरायटी की खासियत यह है कि इसके पौधे बेहद मजबूत होते हैं और इनमें बीमारियां लगने का खतरा बहुत ही कम होता है. इस वैरायटी के एक ही पौधे से किसानों को भारी मात्रा में केले के गुच्छे मिलते हैं. जिनकी क्वालिटी और चमक मार्केट में हाथों-हाथ बिक जाती है. 

यह भी पढ़ें: चॉकलेट की खेती से बदल देगी किसानों कि किस्मत, ऐसे शुरू करें कोको फार्मिंग

कम समय में बंपर पैदावार 

रोपाई करने के बाद लगभग 11 से 12 महीने में इसकी फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है. खास बात यह है कि एक बार पौधा लगाने के बाद आप इससे लगातार दो से तीन बार तक फसल ले सकते हैं. जिससे हर साल नए पौधे खरीदने और खेत तैयार करने का एक्स्ट्रा खर्चा पूरी तरह बच जाता है.

40% सरकारी सब्सिडी के साथ ऐसे शुरू करें काम

केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और उद्यान विभाग के जरिए किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत पर 40% तक की भारी सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है. यह सरकारी मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे खाद, पौधे और सिंचाई के इंतजाम का शुरुआती बोझ काफी कम हो जाता है. 

ऐसे हो सकती है लाखों की कमाई

एक हेक्टेयर में इसके हजारों पौधे आसानी से लगाए जा सकती हैं, और ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करके पानी की भी भारी बचत होती है. जब फसल तैयार होती है तो मंडियों और बड़े व्यापारियों से सीधे कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपनी फसल को बेहद ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं. खर्चे काटकर एक सीजन में ही इससे लाखों रुपये का सॉलिड शुद्ध मुनाफा सीधे आपकी जेब में आता है.

यह भी पढ़ें: मल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 May 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Banana Farming Farming News
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