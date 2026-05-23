केले की खेती पर सरकार दे रही है 40% सब्सिडी, बेहद कम लागत में किसान कमा सकते हैं लाखों

Banana Farming Tips: अगर आप पारंपरिक खेती से हटकर कम समय में मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो केले की खेती आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. आजकल मार्केट में केले की डिमांड हर सीजन में बारह महीने बनी रहती है, जिससे इसके दाम कभी मंदी की मार नहीं झेलते. सबसे मजेदार बात यह है कि सरकार खुद किसानों को बढ़ावा देने के लिए इस पर पूरे 40% की तगड़ी सब्सिडी दे रही है.

यानी लागत बेहद कम और मुनाफे का चांस सीधे सातवें आसमान पर कम पानी और कम मेहनत में तैयार होने वाली यह फसल आज के मॉडर्न किसान की पहली पसंद बनती जा रही है. अगर आप भी अपनी खाली पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करके लाखों की छप्परफाड़ कमाई करना चाहते हैं तो सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाकर आप बहुत ही आसानी से अपने इस प्रॉफिटेबल एग्री-बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं.

क्वालिटी एकदम लाजवाब

केले की खेती में आजकल सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली वैरायटी है जी-9 (G-9). इस एडवांस टिशू कल्चर वाली वैरायटी की खासियत यह है कि इसके पौधे बेहद मजबूत होते हैं और इनमें बीमारियां लगने का खतरा बहुत ही कम होता है. इस वैरायटी के एक ही पौधे से किसानों को भारी मात्रा में केले के गुच्छे मिलते हैं. जिनकी क्वालिटी और चमक मार्केट में हाथों-हाथ बिक जाती है.

यह भी पढ़ें: चॉकलेट की खेती से बदल देगी किसानों कि किस्मत, ऐसे शुरू करें कोको फार्मिंग

कम समय में बंपर पैदावार

रोपाई करने के बाद लगभग 11 से 12 महीने में इसकी फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है. खास बात यह है कि एक बार पौधा लगाने के बाद आप इससे लगातार दो से तीन बार तक फसल ले सकते हैं. जिससे हर साल नए पौधे खरीदने और खेत तैयार करने का एक्स्ट्रा खर्चा पूरी तरह बच जाता है.

40% सरकारी सब्सिडी के साथ ऐसे शुरू करें काम

केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और उद्यान विभाग के जरिए किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत पर 40% तक की भारी सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है. यह सरकारी मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे खाद, पौधे और सिंचाई के इंतजाम का शुरुआती बोझ काफी कम हो जाता है.

ऐसे हो सकती है लाखों की कमाई

एक हेक्टेयर में इसके हजारों पौधे आसानी से लगाए जा सकती हैं, और ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करके पानी की भी भारी बचत होती है. जब फसल तैयार होती है तो मंडियों और बड़े व्यापारियों से सीधे कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपनी फसल को बेहद ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं. खर्चे काटकर एक सीजन में ही इससे लाखों रुपये का सॉलिड शुद्ध मुनाफा सीधे आपकी जेब में आता है.

यह भी पढ़ें: मल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें