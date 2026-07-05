Avocado Farming Tips : भारत में 300 रुपये किलो बिकने वाला 'मक्खन फल', जानें इसकी खेती से एक एकड़ में लाखों कैसे कमाएं
Avocado Farming Tips : देश में इसकी कीमत करीब 200 से 300 रुपये प्रति किलो तक है, जिससे इसकी खेती किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बनती जा रही है.
Avocado Farming Tips : कभी सिर्फ विदेशों में लोकप्रिय माना जाने वाला एवोकाडो अब भारत में भी तेजी से पसंद किया जा रहा है. देश में इसकी कीमत करीब 200 से 300 रुपये प्रति किलो तक है, जिससे इसकी खेती किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बनती जा रही है. सेहत के लिए फायदेमंद होने की वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. यही कारण है कि कई किसान अब पारंपरिक फसलों की जगह एवोकाडो की खेती कर रहे हैं.
खास बात यह है कि इंजीनियरिंग, आईटी, कॉर्पोरेट और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर चुके कई लोगों ने भी नौकरी छोड़कर इसकी खेती शुरू की और आज एक एकड़ से लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि भारत में 300 रुपये किलो बिकने वाला मक्खन फल की खेती से एकड़ में लाखों कैसे कमाएं.
क्या है एवोकाडो?
एवोकाडो को बटर फ्रूट यानी मक्खन फल भी कहा जाता है. इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब इसे दुनिया के कई देशों में पसंद किया जाता है. यह फल पोटेशियम, फाइबर और विटामिन जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. आमतौर पर इसका रंग हरा होता है और इसे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.
एवोकाडो की खेती से एक एकड़ में लाखों कैसे कमाएं?
एवोकाडो की खेती गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए बेहतर मानी जाती है. ठंडे इलाकों में इसकी खेती से नुकसान हो सकता है. पौधा लगाने के बाद लगभग 5 से 6 साल में इसमें फल आने लगते है. जब फल के अंदर का बीज पीले-सफेद रंग से गहरे भूरे रंग का हो जाए, तब इसे तोड़ लिया जाता है. कटाई के 6 से 10 दिन बाद यह खाने के लिए तैयार हो जाता है. बाजार में इसकी कीमत आमतौर पर 200 से 300 रुपये प्रति किलो तक मिल जाती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है. शुरुआत में इस खेती में कुछ निवेश करना पड़ता है, लेकिन पौधे तैयार होने के बाद कई साल तक फल देते हैं. कम पानी में भी इसकी कुछ किस्मों की सफल खेती की जा सकती है. सही देखभाल, अच्छी क्वालिटी के फल और बेहतर बाजार मिलने पर किसान एक एकड़ से लाखों रुपये तक की कमाई कर सकते हैं.
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भारत में कहां-कहां होती है इसकी खेती?
भारत में एवोकाडो की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है. इसकी कीमत आमतौर पर 200 से 300 रुपये प्रति किलो तक रहती है, जबकि कुछ जगहों पर यह इससे भी ज्यादा कीमत में बिकता है फिलहाल इसकी खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में की जाती है. शुरुआत में इस खेती में निवेश की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फल तैयार होने के बाद अच्छी कमाई होती है.
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