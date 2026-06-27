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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस राज्य के किसानों को सरकार देती है सालाना 20 हजार रुपये, जान लें योजना की जानकारी

इस राज्य के किसानों को सरकार देती है सालाना 20 हजार रुपये, जान लें योजना की जानकारी

Annadata Sukhibhava PM Kisan Yojana: आंध्र प्रदेश सरकार अपनी अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 20000 रुपये दे रही है. जानें किन किसानों को मिल रहा है इसमें लाभ.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Jun 2026 08:26 AM (IST)
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Annadata Sukhibhava PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसान केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. 20 जून को योजना की 23वीं किस्त भी जारी की गई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा राज्य भी है. 

 जहां किसानों को सालाना 6000 नहीं बल्कि कुल 20000 रुपये तक की सहायता मिलती है. यह सुविधा आंध्र प्रदेश सरकार की अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान योजना के जरिए दी जा रही है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को ज्यादा आर्थिक सहयोग देती हैं, ताकि खेती की लागत कम हो और किसानों को बेहतर सहारा मिल सके.

कैसे मिलते हैं पूरे 20 हजार रुपये?

आंध्र प्रदेश में लागू अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान योजना के तहत किसानों को पूरे साल में 20000 रुपये की सहायता दी जाती है. इसमें केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के 6000 रुपये भी शामिल हैं, जबकि बाकी 14000 रुपये राज्य सरकार अपनी ओर से देती है. 

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हाल ही में 20 जून को जारी पहली किस्त में किसानों के खातों में 7000 रुपये भेजे गए जिसमें 2000 रुपये पीएम किसान के और 5000 रुपये राज्य सरकार की ओर से शामिल थे. बाकी राशि भी तय किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना का मकसद किसानों को खेती के लिए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है. 

किन किसानों को क्या होगा फायदा?

अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान योजना का लाभ आंध्र प्रदेश के पात्र किसानों को दिया जाता है. अब कई किसानों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या सभी किसानों को इसका लाभ मिलता है या फिर इसके लिए कोई अलग पात्रता तय की गई है. 

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तो आपको बता दें कि राज्य के जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना पात्र हैं उन्हें इस योजना का भी लाभ मिल रहा है. इन किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की सहायता मिलाकर सालाना 20000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Jun 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News PM Kisan Yojana Andhra Pradesh Government
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