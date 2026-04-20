ऐसे शुरू करें एलोवेरा की खेती, 1 हेक्टेयर में होगी 10 लाख तक की कमाई

Aloe Vera Farming Tips : एलोवेरा एक ऐसी औषधीय फसल है जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है. इसका यूज दवाइयों, जूस, क्रीम, फेस वॉश, फेस पैक और कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है. खास बात यह है कि इसकी खेती में ज्यादा पानी, खाद या देखभाल की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह छोटे और बड़े दोनों किसानों के लिए फायदेमंद ऑप्शन है. अगर इसे सही तरीके से उगाया जाए तो 1 हेक्टेयर जमीन से सालाना 10 लाख रुपये तक की कमाई की जा सकती है. यही कारण है कि कई कंपनियां किसानों से सीधे एलोवेरा खरीदती हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि एलोवेरा की खेती कैसे शुरू करें, जिससे 1 हेक्टेयर में 10 लाख तक की कमाई होगी.

एलोवेरा क्या है

एलोवेरा एक औषधीय पौधा है. इसकी पत्तियां मोटी, हरी और जेल से भरी होती हैं. इन्हीं पत्तियों के अंदर का जेल दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है. यह पौधा 2 से 3 फीट तक बढ़ सकता है और इसमें छोटे-छोटे पौधे निकलते रहते हैं, जिनसे नई फसल तैयार की जाती है.

एलोवेरा की खेती कैसे शुरू करें

एलोवेरा की खेती के लिए गर्म और सूखा मौसम सबसे अच्छा माना जाता है. बहुत ज्यादा ठंड इस पौधे को नुकसान पहुंचाती है. वहीं इसकी खेती के लिए रेतीली या दोमट मिट्टी सबसे बेहतर रहती है. साथ ही खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छी जल निकासी जरूरी है. मिट्टी का pH 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए. एलोवेरा लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त के बीच होता है. हालांकि, ठंड के मौसम को छोड़कर इसे साल में कभी भी लगाया जा सकता है.

खेत की तैयारी और रोपाई कैसे करें

खेती शुरू करने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें. आखिरी जुताई के समय 15 से 20 टन गोबर की खाद डालें. रोपाई के लिए 3-4 महीने पुराने छोटे पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें 4-5 पत्तियां होती हैं. पौधों को एक लाइन में लगाएं और उनके बीच लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें. 1 हेक्टेयर में करीब 50,000 पौधे लगाए जा सकते हैं.

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सिंचाई और देखभाल के लिए क्या करें

एलोवेरा को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. गर्मियों में हफ्ते में 1 बार पानी देना पर्याप्त है. सर्दियों में इससे भी कम सिंचाई करें. ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं. इसलिए तभी पानी दें जब मिट्टी सूखी लगे. यह कम पानी और कम लागत में तैयार हो जाता है और जानवर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. साथ ही ये कई साल तक लगातार उत्पादन देता है

1 हेक्टेयर में 10 लाख तक की कमाई

एलोवेरा की खेती में शुरुआती लागत लगभग 50,000 रुपये तक आ सकती है, जिसमें खेत की तैयारी, रोपाई और मजदूरी शामिल होती है. वहीं एक हेक्टेयर से लगभग 40 से 45 टन तक पत्तियों का उत्पादन मिल सकता है, जिसकी बाजार में कीमत आमतौर पर 15,000 से 25,000 रुपये प्रति टन के बीच रहती है, हालांकि सिर्फ कच्ची पत्तियों को बेचकर आम तौर पर इतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता कि सालाना 8 से 10 लाख रुपये की इनकम हो सके.

इससे असली ज्यादा कमाई एलोवेरा को प्रोसेस करके होती है, जैसे इसका जूस, जेल और पाउडर तैयार करके बाजार या कंपनियों को बेचना. दवा और कॉस्मेटिक उद्योग में इसकी भारी मांग होने के कारण,अगर किसान अपनी फसल को वैल्यू एडिशन के जरिए उत्पादों में बदलकर बेचें, तो साइड बिजनेस के रूप में एलोवेरा से 8 से 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम संभव हो सकती है.

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